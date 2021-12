Sanità, Spadi: «A lavoro per restare più vicini alle esigenze dei cittadini»

GROSSETO – “La Commissione Sanità della Regione Toscana ha già aperto una fase di analisi valutativa sulle zone distretto, avviata nei mesi scorsi con gli Stati Generali della Salute”. Donatella Spadi, consigliere regionale Pd e membro della commissione Sanità, commenta il lavoro che la Regione Toscana sta svolgendo sul tema della sanità territoriale.

“Nell’ambito della terza commissione – spiega Spadi – abbiamo già iniziato un percorso di ascolto e di analisi legate alla legge 40 del 2005, che prevede l’unione delle zone distretto delle province toscane. Vogliamo capire quali siano le condizioni ottimali per operare adeguatamente sul territorio, cercando di restare più vicini alle esigenze dei cittadini. L’emergenza sanitaria ci ha fatto capire quanto questo sia fondamentale per fornire un’assistenza sanitaria tempestiva, senza gravare sugli ospedali principali”.

“Insieme al Partito democratico – conclude il consigliere dem – abbiamo aperto, in Maremma, una fase di analisi per capire quali siano le esigenze del territorio: dialogheremo e ascolteremo le varie realtà della provincia di Grosseto per capire le soluzioni da adottare per creare una rete sanitaria efficiente. Conosciamo bene la provincia di Grosseto e le sue realtà molto diverse, per questo analizzeremo a fondo la situazione delle zone distretto per creare un legame ancora più forte con il territorio”.