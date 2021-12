Problemi per attivare la banda larga? Segnalalo al Comune: ecco come

FOLLONICA – Nelle vostre abitazioni c’è linea telefonica e avete la possibilità di collegarvi alla banda ultra larga?

La Regione Toscana, insieme ad Anci Toscana, sta conducendo una ricerca circa l’indisponibilità o l’inadeguatezza di banda larga su rete fissa e di segnale su rete mobile/cellulare. L’obiettivo è quello di condividere tali dati con i soggetti che a livello nazionale si occupano di pianificare i prossimi interventi di copertura delle aree a fallimento di mercato.

Tutti i cittadini di Follonica che nella loro abitazione riscontrano problemi con il segnale telefonico o con la connessione (della fibra) possono segnalare il loro problema al Comune di Follonica, che provvederà a stilare un elenco degli interventi necessari.

Per le segnalazioni, da fare entro il 5 gennaio (poiché le scadenze della Regione sono molto stringenti, come da richiesta oggi pervenuta al Comune) basta inviare una mail a dfortunato@comune.follonica.gr.it oppure telefonare in orario uffici a 0566 59204 o 0566 59021.