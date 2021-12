L’almanacco del Giunco: il 23 dicembre è registrato il primo dominio internet italiano

GROSSETO – Giovedì 23 dicembre, San Giovanni da Kety sacerdote, il sole sorge alle 7.44 e tramonta alle 16.45. Accadeva oggi:

179 a.C. – Il censore Marco Emilio Lepido scioglie il voto fatto durante la guerra contro i Liguri e dedica il tempio di Giunone Regina nel Campo Marzio a Roma.

619 – Elezione di papa Bonifacio V.

800 – Papa Leone III presta giuramento di purificazione.

882 – Elezione di papa Marino I.

1256 – Papa Alessandro IV con una bolla concede l’abbazia di Bagnara Calabra ai monaci florensi di S. Maria della Gloria di Anagni.

1294 – Il conclave che eleggerà papa Bonifacio VIII si riunisce a Napoli.

1339 – Simone Boccanegra viene eletto Doge della Repubblica di Genova.

1534 – Il Parmigianino viene ingaggiato da Elena Baiardi per affrescare la cappella nella chiesa di Santa Maria dei Servi.

1569 – Russia: lo zar Ivan IV fa incarcerare e strangolare Filippo II (metropolita di Mosca), capo della Chiesa ortodossa russa, contrario all’Opričnina.

1620 – Inizia la costruzione della Colonia di Plymouth.

1688 – Giacomo II d’Inghilterra viene lasciato fuggire dal Principe d’Orange.

1672 – Viene scoperta Rea (o Rhea, in greco ‘Ρέα), la seconda più grande luna di Saturno, da Giovanni Domenico Cassini.

1796 – Durante il Congresso di Reggio Emilia i territori occupati dalle truppe francesi di Bologna e Ferrara, Modena e Reggio proclamano la costituzione della Repubblica Cispadana.

1823 – Una Visita di San Nicola, attribuito a Clement Clarke Moore, viene pubblicato per la prima volta.

1909 – Alberto I del Belgio diventa re.

1910 – Emiliano Figueroa Larraín termina il suo mandato da presidente del Cile e passa l’incarico a Ramón Barros Luco.

1913 – Viene istituita la Federal Reserve.

1915 – Ramón Barros Luco termina il suo mandato da presidente del Cile e passa l’incarico a Juan Luis Sanfuentes Andonaegui.

1916 – Prima guerra mondiale: nella Battaglia di Magdhaba, le forze alleate catturano una guarnigione turca sulla penisola del Sinai.

1920 – Juan Luis Sanfuentes Andonaegui termina il suo mandato da presidente del Cile e passa l’incarico a Arturo Alessandri Palma.

1922 – Papa Pio XI scrive la sua prima enciclica, Ubi arcano Dei consilio.

1924

– Esce il primo numero de Il Baretti, quindicinale di letteratura.

– Viene firmato a Ginevra il Cartello Phoebus.

1925 – Luis Barros Borgoño termina il suo mandato da Presidente del Cile e passa l’incarico a Emiliano Figueroa Larraín.

1932 – Arturo Alessandri Palma inizia il suo secondo mandato da Presidente del Cile.

1936 – Guerra civile spagnola: l’Italia invia dei volontari in Spagna per combattere al fianco dei nazionalisti.

1938

– Guerra civile spagnola: inizia la battaglia per Barcellona con un attacco dei nazionalisti.

– Arturo Alessandri Palma termina il suo incarico da Presidente del Cile e passa l’incarico a Luis Altamirano.

1941 – Seconda guerra mondiale: il sommergibile tedesco U 559 affonda il piroscafo Shuntien a Est di Tobruch causando circa un migliaio di vittime tra i quali numerosi prigionieri di guerra, in maggioranza italiani.

1944 – Seconda guerra mondiale: l’aviazione statunitense rifornisce la città assediata di Bastogne, inizia la controffensiva Alleata nelle Ardenne

1945 – Papa Pio XII scrive l’enciclica Orientales Omnes Ecclesias.

1947 – Primo prototipo funzionante del transistor ai Bell Laboratories.

1954 – Isaak Babel’ viene pubblicamente scagionato dalle accuse contro Stalin.

1956 – Ichirō Hatoyama conclude il suo incarico da Primo Ministro del Giappone e al suo posto subentra Tanzan Ishibashi.

1961 – Disastro ferroviario della Fiumarella: un vagone ferroviario precipita da un viadotto sulla Ferrovia Cosenza-Catanzaro causando la morte di 71 passeggeri.

1966 – Il film Il buono, il brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in pubblico.

1968 – Lancio della missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna.

1969 – Una banda armata fa irruzione nell’appartamento di Deng Xiaoping per attentare alla sua vita, ma trova delle guardie armate che la fermano.

1973

– Esce in Italia il romanzo breve Incontro con Rama di Arthur C. Clarke.

– Ritrovamento dei 16 superstiti del Disastro aereo delle Ande.

1976 – Nasce Telecolor International a Catania.

1978 – Disastro aereo a Punta Raisi: un DC 9 si schianta in mare e muoiono 108 persone.

1979

– Unità militari dell’Unione Sovietica occupano Kabul, la capitale dell’Afghanistan.

– I dati della curva di luce di Metis rilevano la presenza di una luna attorno all’asteroide 9 Metis. Esperimenti successivi non riescono a confermare questa ipotesi.

– L. V. Zhuravleva scopre gli asteroidi 3724 Annenskij e 3971 Voronikhin.

1982

– La Environmental Protection Agency raccomanda l’evacuazione di Times Beach (Missouri) a causa dei livelli pericolosi della contaminazione da diossina.

I- l giudice istruttore Emilio Ledonne emette un mandato di cattura contro Stefano Delle Chiaie.

– L. G. Karachkina scopre gli asteroidi 3345 Tarkovskij e 3675 Kemstach.

1984

– Italia, San Benedetto Val di Sambro: il rapido 904 Napoli – Milano, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall’esplosione di una bomba. Al termine dei soccorsi si conteranno 15 morti e più di 100 feriti. L’attentato segna l’ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di stato.

– L’Oak Ridge Observatory scopre l’asteroide 3773 Smithsonian.

– François Dossin scopre l’asteroide 4440 Tchantchès.

– L. G. Karachkina scopre l’asteroide 4626 Plisetskaya.

1987 – Il Cnr registra il primo dominio internet italiano: cnr.it

1990 – La Slovenia vota per secedere dalla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia.

1991

– Jan Olszewski inizia il suo mandato da Primo ministro della Polonia.

– Milan Kučan diventa Presidente della Slovenia.

1995 – Lech Wałęsa finisce il suo incarico da presidente della Polonia e lascia il posto a Aleksander Kwaśniewski.

1997 – Jorn Barger, un commerciante statunitense appassionato di caccia, decide di aprire una propria pagina personale per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby: è il primo blog della storia.

2001 – Federico Ramón Puerta finisce il suo mandato da presidente dell’Argentina e passa l’incarico ad Adolfo Rodríguez Saá.

2002 – Un MiG-25PD distrugge un ricognitore senza pilota RQ-1A Predator dell’USAF.

2004

– La Democrazia Cristiana per le Autonomie si costituisce come formazione politica autonoma.

– La NASA annuncia che l’asteroide Apophis è il primo oggetto a raggiungere il livello 2 sulla Scala Torino.

2005

– Il Sudan riceve la dichiarazione di guerra da parte del confinante Ciad.

– Lech Kaczyński diventa presidente della Polonia.

2007 – In Nepal viene abolita la monarchia e la nazione diventa una repubblica federale con a capo il primo ministro

2008 – Un terremoto colpisce le zone di Parma e Piacenza, nessun ferito ma tanti danni agli edifici storici e antichi. Il terremoto è stato seguito da tantissime scosse di assestamento avvertite in tutto il nord Italia.

2015 – Grecia: il Parlamento, con 194 voti a favore e 55 contro, approva la Legge sulle Unioni civili.[1]

2017 – Nelle Filippine una tempesta tropicale causa più di 130 morti nella città di Mindanao.

Fonte: il.wikipwdia.org