La Pimpa al Misericordia per la vaccinazione dei più piccoli: «Una bellissima sorpresa»

GROSSETO – È stata accolta da tanti sorrisi e un grande entusiasmo la Pimpa che oggi pomeriggio ha fatto visita ai piccoli pazienti agli ambulatori pediatrici dell’ospedale Misericordia in occasione della vaccinazione anti-Covid.

Grande è stato lo stupore sul viso dei bambini che si sono visti arrivare la cagnolina a pois rossi disegnata da Altan, diventata simbolo regionale della campagna di vaccinazione diretta ai bambini dai 5 agli 11 anni, iniziata giovedì scorso in tutta la Toscana.

“È stata davvero una bella sorpresa per tutti, bambini, genitori e operatori. La Pimpa ha portato tanta allegria e i piccoli si sono divertiti con lei dimenticando il timore per la puntura – racconta la dottoressa Susanna Falorni, direttore Pediatria e Neonatologia del Misericordia – Creare un ambiente quanto più accogliente e familiare per i più piccoli è importante, in tutta l’area pediatrica mettiamo grande attenzione a questo aspetto e la presenza della Pimpa ha reso ancora più gioioso il clima agli ambulatori. Ringrazio la Regione per averci dato l’opportunità di far conoscere questo simpatico e storico personaggio dei fumetti anche ai piccoli pazienti di Grosseto e provincia”.

Insieme alla dottoressa Falorni, al direttore presidio Massimo Forti e al direttore di zona Fabrizio Boldrini, la Pimpa ha fatto visita anche ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria e al Pronto soccorso pediatrico.

Sulla base della prima fornitura di vaccini, la somministrazione ai bambini procede in tutta la Sud est e in provincia di Grosseto, oltre che negli ambulatori pediatrici degli ospedali di Grosseto e Orbetello, è partita nelle sedi di Follonica, Castel del Piano, Manciano e da domani anche all’hub di Grosseto Fiere a Braccagni. Nell’area grossetana sono circa 300 i bambini vaccinati a oggi, nella fascia 5-11. Dalla prossima settimana le vaccinazioni pediatriche saranno incrementate di 1.650 dosi a settimana, passando da 700 a 2.350.

Si ricorda che la vaccinazione pediatrica non è ad accesso libero ma è necessario prenotare l’appuntamento sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

Contenta e soddisfatta la mamma di Maria Concetta, bambina di 6 anni di fuori Grosseto: “Credo nella vaccinazione e penso che sia una delle vie di uscita, ci affidiamo alla scienza e ai medici. Sono molto contenta di aver trovato questo ambiente davvero accogliente e la bimba è rimasta piacevolmente stupìta dalla presenza della Pimpa. È andato tutto bene, ringrazio gli operatori e chi si occupa di rendere più giocoso possibile questo momento”.