Grosseto capitale della cultura e Pnrr: Vivarelli Colonna e Agresti incontrano il ministro Gelmini

ROMA – Grosseto capitale della cultura e Pnrr. Sono questi i temi affrontanti dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore Luca Agresti durante l’incontro che si è svolto a Roma con il ministro ministro per gli Affari regionali e le autonomie dell’attuale governo Draghi, Mariastella Gelmini.

“Oggi a Roma ho avuto l’onore, insieme all’assessore alla Cultura Luca Agresti, di incontrare Mariastella Gelmini. Per l’occasione abbiamo parlato della candidatura di Grosseto a Capitale della cultura 2024 e della progettualità che mettiamo in campo per accedere ai finanziamenti del Pnrr. Un’opportunità davvero importante che ci ha permesso di presentare ad un’esponente del Governo alcune priorità strategiche che l’Amministrazione comunale ha in serbo per il rilancio economico, culturale, sociale del territorio.”