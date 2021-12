Modena-Grosseto: sconfitta a testa alta per il Grifone

MODENA – Il Grifone esce a testa altissima dallo stadio Braglia di Modena, giocando la migliore partita della stagione. Se chi bene inizia è a metà dell’opera, il Grosseto comincia bene il girone di ritorno sfoggiando una grandissima prestazione in casa del Modena, che oggi ha conquistato la dodicesima vittoria consecutiva, rispondendo colpo su colpo e rendendosi finalmente pericoloso per tutta la partita. Al vantaggio di Tremolada e al raddoppio di Scarsella, risponde Boccardi su rigore; ma il segnale positivo questa volta, che non porta punti ma morale, arriva da una prestazione senza paura e dalla voglia di pareggiare fino all’ultimo minuto di gara. Un segnale che lascia ben sperare in vista dell’importantissimo derby contro la Pistoiese.

Grosseto in campo con il 352, con l’inedita coppia Scaffidi-De Silvestro, sia per il turn over sia per le condizioni non proprio ottimali di Filippo Moscati. Fuori Piccoli per infortunio e Fratini per squalifica, Magrini si affida a Vrdoljak, Serena e Cretella in mezzo al campo, con il rientrante Semeraro sulla sinistra. Parte senza paura il Grosseto, che dopo cinque minuti si presenta al tiro dalla distanza con Cretella, esibendo subito il biglietto da visita dei maremmani. Il Modena risponde al 12’ con il tiro di Minesso, che scambia con Ogunseye e cerca il rasoterra, fuori di un niente. Ci prova anche Tremolada su punizione, al 20’, ma Barosi è bravo a respingere in tuffo. Al 26’ è ancora Minesso, il più mobile dei suoi, a infilarsi in area e cercare il tiro al volo, ma Barosi è ancora attento. Reazione immediata del Grifone, che si libera con De Silvestro e serve un gran pallone per Semeraro sul secondo palo, ma il terzino sinistro non aggancia di poco. Al 37’ Modena in vantaggio: Tremolada conclude davanti porta un’ottima ripartenza del Modena, portando i canarini in vantaggio. Qualche minuto e gli ospiti provano a reagire con il tiro da fuori del solito Cretella, deviato in angolo. Nella ripresa parte bene il Grosseto, trovando il gol dopo cinque minuti con il tiro di Semeraro e il colpo di testa di Scaffidi sotto porta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Azione dubbia che fa infuriare i biancorossi. Ancora Grosseto, sempre con l’ottimo Scaffidi, che al 15’ si presenta al limite dell’area e prova a spiazzare Gagno, ma la sfera esce di un soffio. Alla mezz’ora il Modena raddoppia, con il tapin sotto porta di Scarsella, e chiude definitivamente la gara. A pochi minuti dalla fine, su angolo, il Grosseto sfiora il pari: Vrdoljak di testa, salva la difesa sulla linea e poi Salvi viene steso dal portiere avversario. Per il direttore di gara è rigore: batte Boccardi e accorcia le distanze. Nonostante l’assedio finale il Grosseto esce comunque a testa alta e regala il primo, vero, segnale di risveglio.

Modena-Grosseto 2-1

MODENA: Gagno, Pergreffi, Armellino (26’ st Di Paola), Ogunseye (9’ st Mosti), Ciofani, Gerli, Scarsella, Menesso, Azzi, Baroni, Tremolada (26’ st Ponsi). A disposizione: Narciso, Leonardi, Renzetti, Ingegneri, Rabiu, Maggioni, Castiglia. All. Tesser.

GROSSETO: Barosi, Salvi, Ciolli, Siniega (31’ st Gorelli), Raimo, Cretella (23’ st Ghisolfi), Vrdoljak, Serena (31’ st Artioli), Semeraro, De Silvestro (31’ st Arras), Scaffidi (23’ st Boccardi). A disposizione: Fallani, Moscati, Verduci, Tiberi. All. Magrini.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Severino di Campobasso, Salama di Ostia Lido).

RETI: 37’ Tremolada, 29’ st Scarsella, 40’ st rig. Boccardi.

Note: espulso il preparatore atletico del Grosseto, Stagnaro, per proteste. Recupero 0’ pt, 4’ st.