Lo assumono in Maremma, ma doveva scontare un anno e nove mesi di carcere. Arrestato

SATURNIA – Doveva scontare un anno e nove mesi di carcere per aver commesso un furto nel 2017 a Manfredonia. Così un senegalese di 61 anni è finito in carcere, arrestato dai carabinieri della stazione di Saturnia.

Lo straniero, residente a Padova, non aveva particolari legami con la Maremma. Era arrivato nella nostra terra da soli tre giorni grazie ad un contratto di lavoro in una struttura ricettiva che lo aveva assunto come inserviente. Ma doveva scontare una condanna per un furto da lui commesso nel 2017, a Manfredonia, e per cui la Procura della Repubblica di Foggia aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Pertanto erano solo pochi giorni che il 61enne si era stabilito a Saturnia: qui è stato però individuato dai Carabinieri della Stazione che hanno notificato l’ordinanza. La persona è stata associata al carcere di Massa Marittima.