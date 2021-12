Convocato il consiglio comunale: ecco come seguire la seduta in streaming

GROSSETO – Il consiglio comunale è convocato per giovedì 23 dicembre alle ore 8:30 nella sede comunale di piazza Duomo, 1.

Si ricorda che, per evitare assembramenti, è sconsigliata la presenza del pubblico, ad esclusione della stampa. In quest’ottica sarà presente il personale del Comune che accerterà l’assenza di assembramenti. I lavori potranno comunque essere seguiti in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Grosseto al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questo l’ordine del giorno:

1 – Comunicazioni istituzionali

2 – Conferimento cittadinanza onoraria al Milite ignoto

3 – Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024 – aggiornamento indirizzi strategici

4 – Approvazione rendiconto 2020 istituzione “Le Mura”

5 – Approvazione piano programma 2021-2023 istituzione “Le Mura”

6 – Approvazione bilancio preventivo 2021-2023 istituzione “Le Mura”

7 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall’ente al 31/12/2020, ex art. 20 del d. lgs. 19/08/2016 n. 175 ‘testo unico in materia di società a partecipazione pubblica’ e ss.mm.ii.

8 – Mozione sull’educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, presentata dal consigliere Pizzuti (Liberali, riformisti e socialisti).

9 – Mozione su aliquote Imu per l’anno 2022 in merito ad attivita’ artigianali in immobili di categoria d, presentata dal consigliere Cerboni (Lega Salvini premier).

10 – Ordine del giorno “Iva terzo settore”, presentato dal gruppo consiliare Grosseto città aperta.