“Art Bonus”: è ancora possibile donare per sostenere la cultura. Ecco come

GROSSETO – Grazie al progetto “Art Bonus” viene promosso lo sviluppo della cultura, il rilancio del turismo e la tutela del patrimonio culturale.

È ancora possibile effettuare erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura grossetana. Gli interventi da effettuare attraverso le donazioni interessano l’ex Convento delle Clarisse, il Palazzo Mensini, la Biblioteca Comunale Chelliana e la Cinta muraria di Grosseto.

Il link attraverso cui è possibile accedere alla pagina internet del progetto “Art Bonus” e scegliere l’istituzione a cui effettuare la donazione è il seguente:

https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html?categoria=Comuni®ione=9&comune=53011

“Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente lo Studio legale Antichi per la generosa donazione effettuata alla Biblioteca Chelliana con la quale potrà dotarsi di uno scanner ad alta definizione e di un pc per archiviare le immagini digitali. – Affermano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura, Luca Agresti – Questo gesto dimostra ancora una volta il loro impegno e la loro passione verso la città di Grosseto e la valorizzazione del suo patrimonio artistico, storico e culturale.”