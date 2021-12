Visita alla sede del Coni a Roma per gli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Nuova esperienza per gli studenti del Fossombroni a indirizzo sportivo che si sono recati a Roma, presso la sede del Coni. Una visita breve ma al tempo stesso approfondita per conoscere meglio gli aspetti della storia dello sport nazionale. I ragazzi sono stati accolti nel salone d’onore dove campeggiano anche alcuni significativi affreschi.

Successivamente gli studenti hanno visitato la sala dedicata alle fiaccole olimpiche, per poi recarsi allo stadio dei marmi dove hanno ricevuto le spiegazioni del caso riguardo alle statue presenti nella struttura. Come ultima tappa collegata alla visita sportiva, i ragazzi del Fossombroni sono stati condotti all’interno dello stadio Olimpico, impianto dove le squadre di Lazio e Roma disputano le proprie gare casalinghe, ma anche teatro di grandi avvenimenti legati ad altri sport, come il Golden Gala di atletica. Gli studenti sono stati guidati all’interno dell’impianto per un vero e proprio tour, per quella che è una modalità introdotta in tempi recenti.

Il Fossombroni è stata la prima scuola in assoluto a cogliere questa opportunità, così gli studenti sono stati accompagnati negli spogliatoi delle squadre di calcio e hanno percorso il tunnel di ingresso che introduce al manto erboso. Un’esperienza che ricorderanno a lungo. Ad accompagnare i ragazzi del Fossombroni sono stati gli insegnanti Gabriella Corzani, Andrea Ciacci, Francesco Indelicato, Valeria Manfreda, Antonio Carotta e Pietro Nisi.