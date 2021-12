L’omaggio dei carabinieri a due orfani dell’Arma appena laureati

GROSSETO – Si è svolta ieri la consegna di targhe celebrative in argento per due Orfani di militari dell’Arma dei Carabinieri, Silvia e Matteo Tomellini, neolaureati rispettivamente in Farmacia ed Ingegneria edile e delle costruzioni.

L’Onaomac (Opera Nazionale Orfani Militari Arma Carabinieri), come da tradizione consolidata, segue negli studi gli orfani dei Carabinieri, sino al conseguimento del Diploma di Laurea. Anche nel caso dei neo dottori Silvia e Matteo, l’Opera ha approntato per loro una targa celebrativa di congratulazioni, quale affettuosa e significativa attenzione a favore di coloro che completano positivamente gli studi.

La consegna si è svolta alla Caserma “Canzanelli” di piazza Lamarmora, dove il capitano Filippo Cini, comandante della Compagnia Carabinieri di Grosseto, si è complimentato con i due giovani, accompagnati dalla madre Antonella, per poi consegnare il pensiero «che l’Arma dei Carabinieri ha voluto loro rivolgere anche nel ricordo del defunto padre, il maresciallo capo Marco Tomellini, scomparso tragicamente a Grosseto in un incidente nel 1999, quando i due ragazzi erano piccolissimi».