Festa dello Sport: il Comune celebra i suoi atleti. Ecco i nomi dei premiati

PIOMBINO – Ieri sera, lunedì 20 dicembre, al Palazzetto dello Sport di via Ferrer si è tenuta la Festa dello Sport 2021: il Comune, dopo un anno di stop a causa della pandemia, è tornato a premiare gli atleti piombinesi che si sono distinti nel proprio ambito sportivo. Un’occasione per riconoscere il merito di chi ha vinto premi più o meno prestigiosi e, soprattutto, per incontrare il tessuto associazionistico sportivo della città.

“È un evento molto importante per me e per tutta l’amministrazione – commenta il sindaco Francesco Ferrari – perché ci dà l’occasione per ringraziare tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a trasmettere gli importanti valori che lo sport porta con sé. Ogni giorno le associazioni e società sportive radunano su un campo, in una palestra, su un ring o su una pista decine di ragazzi trasmettendo loro il valore e l’importanza dello sport, la disciplina e il sacrificio necessari a raggiungere obiettivi importanti. Quest’anno non abbiamo voluto fare una distinzione di premi o medaglie perché tutti gli sportivi sono delle eccellenze, anche solo per la passione, l’impegno e la dedizione che quotidianamente mettono in campo. Un grazie a Stefano Ceccarelli per averci aiutato nell’organizzazione di questa serata e al Presidente dell’Unione nazionale Veterani dello Sport Fabio Paoli che mi ha affiancato durante la premiazione. Il più grande ringraziamento va agli sportivi, alle società e associazioni e ai tecnici che ogni giorno portano alto il nome della nostra città: complimenti per i grandi risultati raggiunti quest’anno e in bocca al lupo per quelli futuri che certamente arriveranno”.

Per il podio ai Campionati Italiani Federazioni sportive Nazionali sono stati premiati: Riccardo Rossi per il secondo posto nella specialità Sup categoria assoluto long distance; Alice Cappelli per il terzo posto Sup Under 12; Federico Soldateschi per il secondo posto alla Winter Cup Under 14; Pietro Cavicchioli per il primo posto alla Winter Cup Under 12; Giuliana Polizzy per il secondo posto nel nuoto di fondo 3 km Master 70; Matilde Poli per il secondo posto nel salto con l’asta; Paolo Volpi per il secondo posto nella marcia 300 mt Master 65; Roberto Bertolli per il terzo posto Iado cintura nera; Dennis Cirillo Iado 80 kg; Elia Vermigli secondo posto 90 kg e Francesco Onesti per il primo posto nel primo giro ad atleti contrapposti R 12.

Per i Titoli Italiani sono stati premiati: Giulio Guatteri campione italiano nel Kata categoria fanciulli; Alessandro Tosi campione italiano nel nuoto di fondo 5 km Master 40; Serena Gazzola campione italiano nel tiro con l’arco; Valtere Rocchi campione italiano nel lancio del disco 1,5 kg Master 55; Raffaele Mezzacapo campione italiano light box Master 85 kg; Filippo Vanin campione italiano light box Junior 85 kg e Federico Esposito campione italiano Suap.

Per le attività in ambito internazionale sono stati premiati: Nicolas Seravalle per l’ottavo posto nella classe velica Star; Marco Meloni per il terzo posto ai Campionati mondiali del Montenegro nel 2021 nella specialità canna da Natante; Martina Cianchi per l’argento nei Campionati europei Under 21 di Cipro nel Karate Kata; Pietro Andreini per l’argento agli European Cup Under 18 in Croazia con il Judo; Giacomo Guglielmi e Manola Priori per il quarto posto nel Campionato mondiale Danza sportiva Standard Senior IV; Alessandro Torzoni e Marco Costagli per l’oro nel Windsurf long distance pesanti e leggeri e Sara Fahar per l’oro nei Campionati europei Volley 2021.

Per le Benemerenze sportive sono stati premiati: Associazione Judo Piombino con la stella d’argento al merito sportivo nel 2019; Roberto Periti per la centesima maratona a Firenze nel novembre 2021; Claudio Mazzola per i suoi numerosi traguardi nel podismo e Roberto Catalucci per i risultati come tecnico nazionale di tennis.

Per le vittorie nei Campionati è stata premiata la squadra femminile Basket Golfo per il record di cinquantatre vittorie consecutive in tre stagioni: Arianna Barbiero, Vanessa Magagnini, Costanza Lupi, Vanessa Lombardi, Emma Bertaccini, Mery Bertaccini, Mariya Samolylych, Greta Boccini, Francesca Chiti, Francesca Filippini, Caterina Govi, Cloe Latini, Sabrina Malia, Anna Zucchini, Gea Biondo, Caterina Gagiada, Serena Cananzi, Lara Parlanti, Matilde Poggi e Marta Vannozzi, gli allenatori Massimo Iacopini, Raffaele Mezzacapo e Fabrizio Fiaschi.