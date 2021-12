Solo una sconfitta per le giovanili della Blue Factor Castiglione, Under 19 trionfanti in Coppa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per le giovanili della Blue Factor vittorie per l’Under 19 contro l’Spv Viareggio nell’ultima giornata della Coppa Italia, e successo anche per l’Under 11 a Camaiore; sconfitta invece per l’Under 17 nel derby a Follonica.

Serie A2

I risultati dell’8a giornata: Cgc Viareggio-Alice Grosseto 6-4, Gamma Innovation Sarzana-Sgs Forte dei Marmi 5-5, 20/3/22 Decom Roller Matera-Rotellistica Camaiore, 9/4/22 Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione. Riposa Prato Startit.

Classifica serie A2 girone B: 19 Sarzana (8), 15 Castiglione (6), 14 Forte dei Marmi (7), 12 R.Matera (7) e Cgc Viareggio (6), 9 Rotellistica Camaiore (6), 7 Afp Giovinazzo (7), 1 Alice Grosseto (7), 0 Prato (8). Marcatori g.B: 23 Vargas (R.Matera), 16 Buralli (Castiglione), 15 E.Cinquini (Sarzana), 11 Pistelli (Sarzana) e Milani (R.Camaiore), 10 Gual (Forte dei Marmi).

Serie B Il campionato inizierà il prossimo 9 gennaio 2022

Under 19 BLUE FACTOR CASTIGLIONE vs SPV VIAREGGIO 13-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Peruzzi Squarcia; Della Giovampaola, M.Mantovani, Guarguaglini, Onori, Santoni, F.Montauti, L.Mantovani, E.Perfetti. All. Gucci.

SPV VIAREGGIO: Casentini; Facchini, Pellegrini, Simonetti, Poletti, Gemignani, Olivi. All. Limena.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

RETI: pt (4-1) 3’50 F.Montauti (C), 6’06 Guarguaglini (C), 7’51 pp Poletti (V), 9’49 E.Perfetti (C), 23’28 L.Mantovani; st 12’58 e 13’12 Guarguaglini (C), 15’41 e 16’03 E.Perfetti (C), 16’45 Onori (C), 16’54 e 17’22 Facchini (V), 20’30 Gemignani (V), 20’34 F.Montauti (C), 21’23 Guarguaglini (C), 22’37 Onori (C), 23’36 e 23’56 Pellegrini (V), 24’02 F.Montauti (C).

I risultati della 10a giornata: Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 13-6, Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation SarzanaA 1-4, Gamma Innovation SarzanaB-Cp Grosseto 10-5.

Classifica Coppa Italia Under 19, zona 4: 25 Sarzana A*, 21 Forte dei Marmi, 19 Castiglione, 12 Spv Viareggio, 6 Cp Grosseto*, 3 Sarzana B. *una gara in meno

Under 17 FOLLONICA B vs BLUE FACTOR CASTIGLIONE 9-0

FOLLONICA B: E.Maggi, Agresti, M.Polverini, Fabbri, Margheriti, A.Maggi, R.Biancucci. All. Franco Polverini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Peruzzi Squarcia, Shareef; L.Mantovani, Pomella, Cardi, Mugnai, Bigliazzi, Valenti, Tognarini, Raspanti. All. Brunelli.

ARBITRO: Galoppi di Follonica.

RETI: pt (3-0) 8’28 Agresti (F), 8’46 M.Polverini (F), 16’26 A.Maggi (F); st 7’47 M.Polverini (F), 7’32 Margheriti (F), 7’50 A.Maggi (F), 9’31 M.Polverini (F), 16’56 Fabbri (F), 19’48 A.Maggi.

I risultati della 9a giornata: 19/12 Follonica B-Blue Factor Castiglione, Pumas Viareggio-Gamma Innovation Sarzana rinviata, 21/12 Spv Viareggio-Mt Forte dei Marmi. Riposa Follonica A.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4: 21 Follonica B (8), 19 FollonicaA (7), 16 Pumas Viareggio (7), 7 Sarzana (7), 6 Forte dei Marmi (7), 3 Spv Viareggio (6), 1 Castiglione (8).

Under 15

I risultati della 9a giornata: 18/12 Spv ViareggioB-Mt Forte dei Marmi 5-10, Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana rinviata, Spv ViareggioA-Follonica rinviata, Cgc Viareggio-Cp Grosseto rinv..

Classifica campionato under 15: 27 Forte dei Marmi (9), 18 Spv Viareggio A (8), 16 Follonica (8), 14 Sarzana (8), 10 Cgc Viareggio (9), 9 Castiglione (8), 6 Spv Viareggio B (9), 0 Cp Grosseto (9).

Under 11 ROTELLISTICA CAMAIORE vs BLUE FACTOR CASTIGLIONE 0-21

ROTELLISTICA CAMAIORE: Palestini, Nucifero Rossi, Fantoni, Pommella, Szoreny, Bonini Zurolo. All. Mattugini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Sinjari; De Salvatore, Nucci, Cornacchini, Sforzi, Bagnoli. All. M.Mantovani.

ARBITRO: Minonne di Viareggio.

RETI: pt (0-8) 3’45 Cornacchini (C), 5’03 De Salvatore (C), 7’30, 9’23 10’04, 10’39 e 12’59 Cornacchini (C), 13’47 Sforzi (C); st 2’38 Bagnoli (C), 4’59 Cornacchini (C), 4’49 Bagnoli (C), 5’12 Cornacchini (C), 5’29 e 7’09 Sforzi (C), 8’29 Cornacchini (C), 10’03 e 10’23 Sforzi (C), 11’51, 13’36, 14’48 e 14’54 Cornacchini (C).

I risultati della 7a giornata: 19/12 Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione, Cgc Viareggio-Tipografia Senesi Prato 20-1, Follonica-Forte Versilia Roller 2-1, Gamma Innovation Sarzana-Cp Picchianti Grosseto 7-6.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4: 21 Follonica (7), 15 Castiglione (6) e Sarzana (7), 12 Grosseto (6), 9 Forte Versilia Roller (7), 6 Rotellistica Camaiore (7), 3 Cgc Viareggio (7), 0 Prato (7).