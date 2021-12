“Sei maremmano se dici…” raddoppia: è uscito il secondo volume della Maremma dei modi dire

GROSSETO – Dopo il successo del primo volume, un vero “best seller”, venduto in tutta Italia, è uscito in questi giorni il secondo volume di “Sei maremmano se dici…”, il libro dedicato ai detti, ai proverbi alle parole e alle abitudini di chi vive in Maremma. Edito da IlGiunco.net e curato dal giornalista Giacomo D’Onofrio, il libro nasce dall’esperienza della rubrica che ogni settimana, da ormai tre anni, viene pubblicata sul quotidiano della Maremma. Il progetto grafico e la stampa sono stati curati da Toscana Oggi.

«La pubblicazione di questo secondo volume – spiega il diretto de IlGiunco.net Daniele Reali – è stata decisa dai lettori: sono stati loro a decretare il successo della prima edizione e per questo abbiamo voluto, insieme all’autore, proseguire questo cammino che nel corso dell’ultimo anno ci ha portati in giro per la Maremma e per l’Italia. Voglio ricordare tra i tanti traguardi raggiunti dal primo volume del libro di Giacomo D’Onofrio anche la partecipazione da protagonista a Capalbio Libri e alla rassegna letterario il Salotto di Italo Calvino».

Così come è accaduto per il primo volume, anche questa volta parte del ricavato del libro sarà destinato al progetto alla Caritas per contribuire così alla realizzazione del progetto della nuova sede. L’invito quindi è quello di pensare a questo libro come un’idea regalo, una strenna di Natale da mettere sotto l’albero.

«Il libro con il primo volume ha avuto un riscontro molto trasversale – aggiunge Giacomo D’Onofrio – perché ha interessato maremmani doc, maremmani d’importazione e persone che magari frequentano le nostre spiagge oppure che hanno antichi legami con questa terra, pur vivendo altrove. Ora torno con un bis che, me lo auguro, possa prima di tutto strapparvi qualche risata».

Per il momento si può trovare il libro in questi punti della città di Grosseto: Redazione de IlGiunco.net (via Giordania, 225), Libreria Mondadori (Corso Carducci), Libreria Paoline (vicolo del Duomo). Naturalmemente nelle librerie è possibile trovare anche il primo “storico” volume.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere info@ilgiunco.net o chiamare il numero 334.5212000