Nona vittoria per il Follonica Gavorrano, Pomezia battuto all’inglese

BAGNO DI GAVORRANO – Ottime notizie dal Lazio dove il Follonica Gavorrano vince e convince l’UsFG in trasferta contro l’UniPomezia (0-2 il finale), per la nona vittoria in campionato. Partita giocata alle 15 a porte chiuse allo stadio Tor Sapienza di Roma: non abilitato alla serie D infatti il terreno di gioco. Partenza forte degli ospiti che da subito vogliono tenere il passo del San Donato Tavarnelle e dell’Arezzo, tornate alla vittoria nell’anticipo di sabato, così come il Poggibonsi nella gara odierna. Pochi minuti di gioco e all’8′ Coccia portai. suoi in vantaggio da fuori area. Poco dopo pericolo in area dei maremmani con Ombra non rischia e devia il tiro dei padroni di casa in calcio d’angolo. Tegola per mister Bonura al quarto d’ora: esce Fremura per infortunio, entra il nuovo acquisto Gasco. Fuori di un soffio un tiro da fuori di Lo Sicco, che poi ci riprova al 35′ con un tiro-cross, senza buona mira. Tutto perfetto invece per il nero 7 minerario che al 42′ serve Fontana per lo 0-2. Un minuto dopo, pericolo dai piedi di Giustarini.

Nella ripresa la prima azione pericolosa è condotta dallo stesso Giustarini, ma nulla di fatto. Ci prova al 20′ l’UniPomezia con due conclusioni, bravo Ombra che salva il risultato. Esordio per Sylla al 26′, che tenta subito la conclusione che termina fuori. Nel finale Tascini tenta la conclusione da centrocampo, para il portiere.

UNIPOMEZIA: Afonso, Cruciani (40′ Valle), De Iulis An., Ilari, Lupi, Panini, Ramceski, Santese (1′ st Di Battista), Schiavella, Siani, Suffer. A disposizione: Beccaceci, De Iulis Al., Lo Schiavo, Modesti, Odero, Ronci, Tozzi. All. Centioni.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia, Dierna, Mugelli (26′ st Sylla), Fremura (14′ Gasco), Berardi, Lo Sicco, Arduini (34′ st Rosini), Fontana (25′ st Tascini), Ampollini, Giustarini. A disposizione: Nannelli, Bruni, Del Rosso, Grifoni, Santapaola. All. Bonura.

ARBITRO: Guerra di Venosa; assistenti Persichini di Macerata e Singh di Macerata.

RETI: 8′ Coccia, 42′ Fontana.

NOTE: Partita giocata a porte chiuse allo stadio Tor Sapienza di Roma. Espulso Lupi.