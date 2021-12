Lotta al tumore: il Comitato per la Vita ringrazia i paesi della Maremma

GROSSETO – E’ tempo di bilanci per il Comitato per la Vita odv, l’associazione che dal 1983 si occupa di raccogliere fondi per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il Comitato ha sempre basato la propria attività sull’organizzazione di grandi eventi fortemente partecipati, come il Mercatino dei Ragazzi o la Primavera per la Vita o ancora con la Befana del Comitato e dal 2020 il Covid ha rallentato e annullato addirittura moltissime occasioni di incontro. Non è però venuto a mancare l’entusiasmo per la solidarietà pur con difficoltà enormi.

Il Comitato ha continuato a donare attraverso raccolte di fondi, piccole manifestazioni e donazioni spontanee. Non solo a Grosseto, ma in tutta la provincia testimoniando un affetto enorme verso la causa portata avanti dal Comitato.

“Roccastrada, Paganico e Arcidosso ci sono stati sempre vicini – dice Oreste Menchetti, presidente del Comitato, insieme a tutto il Consiglio direttivo dell’associazione -! E’ davvero con grande emozione e partecipazione che vogliamo ringraziare Roccastrada, tutta la cittadinanza, le sartine dell’Auser, i Giovandati per la grande raccolta fondi utile per acquistare l’Eco Wireless e il videogastroscopio. Così come Paganico con il suo Comitato Volontari che ha organizzato il Bingo per la Vita! E Arcidosso con l’associazione culturale la Vettoraia che ha “inventato” per noi la Passeggiata per la Vita. Sono stati tutti eventi che, pur nel rigoroso rispetto delle norme Anti-Covid, hanno registrato una grande partecipazione di persone e di conseguenza anche delle ingenti donazioni. A tutti coloro che con affetto, amicizia, stima e solidarietà hanno collaborato per la realizzazione di queste manifestazioni vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine sperando di riuscire al più presto a tornare alla normalità!”

Intanto è attiva l’offerta delle Calze della Befana del Comitato realizzate dai volontari dell’associazione. Chi fosse interessato può prenotarle e ritirarle presso la sede in via Vinzaglio nel centro storico di Grosseto.