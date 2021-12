L’Invicta esulta con le giovanili, vittoria e primato anche per le Under 16

GROSSETO – Con la partita di domenica si è conclusa la regular season per le giovani ragazze dell’Under 16 Invicta Volley che conquistano la vetta del girone A con 21 punti. Le ragazze allenate dai mister Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli riescono nel giro di due settimane a chiudere il girone di ritorno con quattro vittorie in altrettante partite concedendo un solo set: un ruolino di marcia e una situazione di classifica che riecheggia quella delle compagne più giovani dell’Under 14.

Partito come un campionato di esperienza per la maggior parte delle atlete, perché di categoria Under 15 e 14, si è rivelato nel corso di questa prima fase un campionato nel quale le grossetane possono dire la loro. “Siamo soddisfatti per il percorso che le ragazze stanno affrontando – commentano i due coach – attualmente siamo primi nel girone, un risultato straordinario visto che l’Invicta è entrata solo questa stagione nel settore femminile. Questa sosta natalizia ci servirà per riposare ma anche trovare nuove soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni.Tra un mese inizierà la seconda fase del campionato territoriale che si disputerà attraverso la formula degli scontri diretti dentro-fuori partendo dai sedicesimi di finale. Possiamo dire quindi di essere tra le 32 migliori formazioni del Basso Tirreno”.

Questa la rosa Under 16 dell’Invicta: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi (K), Brasini, Cappelli (L2), Cardalesi, Coratti, Geracitano, Giorgi, Goracci, Marretti (L1), Parronchi, Petrucci, Rolando.