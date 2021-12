La Pallamano Follonica archivia il 2021 in grande, vittorie per prima squadra e Under 17

FOLLONICA – Si conclude nella maniera migliore la stagione 2021 della Starfish Pallamano Follonica con tre bellissime vittorie delle sue rose. Venerdì il successo degli Under 17 a Borgo San Lorenzo contro la Fiorentina Handball con ben 31 reti contro 18 dei padroni di casa.

Sabato, esultanza fra mille emozioni per la prima squadra in serie A2 Ottica Bracci che in casa vince contro Modula Casalgrande chiudendo il match con un combattuto 30-29.

Infine, seconda vittoria consecutiva per gli Under 17 che domenica ospitavano in casa il Team Scarperia, squadra ben attrezzata e combattiva, aggiudicandosi l’incontro con punteggio finale di 27-24.

Il presidente Gasperini si congratula con tutti i ragazzi e gli allenatori per i successi ottenuti e augura a tutti buone feste, dando appuntamento a tutti, tifosi compresi, a gennaio 2022.