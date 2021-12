GROSSETO – Nella mattina di oggi, gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Alessio Pasquini, e della Polfer di Grosseto sono intervenuti all’interno di un fabbricato adiacente a via Verga e via Civinini nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Durante il controllo sono stati trovati due cittadini di nazionalità straniera che dormivano all’interno del fabbricato in giacigli di fortuna: i due erano privi di permesso di soggiorno per cui sono scattate le procedure per il rimpatrio oltre alla denuncia per l’occupazione abusiva del fabbricato.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalla Polizia municipale e dalla Polfer di Grosseto. – dichiarano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza, Riccardo Megale – Aumentare la sicurezza e il controllo della città è uno tra gli obiettivi fondamentali che la nostra amministrazione si è posta anche in questo mandato. Vogliamo che eventi come questo non accadano più e manterremo alta la guardia in coerenza con quanto promesso ai cittadini”