Dice di essere minorenne ma non è vero: a suo carico decine di precedenti

GROSSETO – Nel corso della giornata di sabato 18 dicembre, gli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – squadra volanti – hanno proceduto ad attuare specifici servizi di controllo per le vie del centro storico cittadino. Durante tali attività hanno denunciato, per falso, un uomo che, alla vista della volante, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta.

L’uomo, un pregiudicato nazionalità straniera, ha tentato di eludere il controllo dichiarando una falsa data di nascita, nell’intento di apparire minorenne. Dopo approfonditi accertamenti, questi è risultato essere maggiorenne. Inoltre, a suo carico gravano numerosi precedenti nonché un provvedimento cautelare di divieto di dimora in provincia di Grosseto.

Per questo – oltre alla denuncia – l’uomo è stato segnalato per aggravio della misura cautelare violata.