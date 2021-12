Costa d’Argento da applausi alla Giannella, suo il Trofeo Corri nella Maremma 2021

MONTE ARGENTARIO – Con gli splendidi risultati dell’ ultima gara a Giannella l’Atletica Costa d’Argento porta a casa il titolo di squadra più forte del Trofeo Corri nella Maremma per il 2021, riuscendo a fermare per la prima volta in 14 anni gli amici del Team Marathon Bike di Grosseto.

“Questo titolo è molto importante per noi – ha dichiarato la società – ed ha un sacco di significati: da quello della crescita dei nostri giovani che sono entrati nella squadra runners a dimostrazione di un lavoro magistrale dei nostri tecnici del settore giovanile Eda De Pirro e Maria Boninsegni da quello della passione per la corsa e le competizioni dei nostri nonostante il brutto periodo che il mondo sta passando. Un grazie a tutti i nostri che hanno contribuito a questo titolo con i loro punteggi nelle dodici gare del Corri nella Maremma. Insieme a noi in questa domenica magica la nostra medaglia d’oro di Tokyo Ambra Sabatini, oggi special guest”.

Questi gli atleti argentarini: Silvia Sclano, Federico Baldi, Christian Fois, Marcella Municchi, Alessandro Galatolo, Silvana Benedetti, Marika Di Benedetto, Christian Galatolo , Elvio Civilini, Davide Chiodo, Daniele Galatolo, Claudio Nottolini, Stefano Coli, Debora Marzullo, Pietro Colombo, Jacopo Boscarini, Emilio Ballini, Marco Nieto, Simone Ballerano, Michele Alocci, Orlando Picchianti, Francesco Tenuta, Francesco Fanciulli, Sabrina Landini, Caterina Di Iorio, Margherita Breschi, Francesca Della Monaca, Emma Manuguerra, Lorenzo Sabatini, Fiorenzo Costanzo, Flavio Mataloni, Enzo Ottaviani, Michele Rossato, Angela Mazzoli, Fabio Lombardelli, Moreno Orsini, Gabriele Lubrano, Federico Lubrano, Anna Carotti, Gabriele Figara, Leonardo Figara, Federico Benedetti, Francesco Santoni, Riccardo Bosa, Stefano Mataloni, Francesco Iacomelli, Claudio Landini.