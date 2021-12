Coronavirus in Italia: 16.213 nuovi casi e 137 morti. Ricoveri in crescita

GROSSETO – Sono 16.213 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 24.259), 369.703 gli attualmente positivi (+7.428, ieri +14.803). Da febbraio 2020 sono risultate positive al Covid 5.405.360 persone.

Sono invece 137 i morti (ieri 97) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 135.778. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 337.222. Il tasso di positività sale al 4,8% (ieri 4,3%).

Sono 987 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (+21). Gli ingressi giornalieri sono stati 73 (ieri 78). I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.101 (+375).

Sono 8.640 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 9.403), per un totale di 4.899.879 da inizio pandemia.

Il Coronavirus in Italia un anno fa

Un anno fa, il 20 dicembre 2020, in Italia si contavano 15.104 nuovi casi per 137.420 tamponi (tasso di positività 11,0%). Gli attualmente positivi erano 622.760 (+2.594), i morti 352. Un anno fa in Italia si registravano 12.156 guarigioni.

Ricoveri e terapie intensive: un anno fa quelli ordinari erano 25.158, mentre le terapie intensive 2.743.