Congresso Pci: Marco Barzanti rieletto segretario regionale

GROSSETO – Si è concluso il secondo congresso regionale del Pci che chiude ufficialmente i congressi del partito che si sono svolti nelle singole Federazioni.

Molte le riconferme: a livello regionale Marco Barzanti viene rieletto segretario regionale del Pci mentre a livello della Federazione di Grosseto confermato il segretario provinciale Luciano Fedeli e Gabriele Porri per la zona delle Colline dell’Albegna e Amiata Grossetano, mentre Daniele Gasperi sarà alla guida del Pci per l’area delle Colline Metallifere.

«Ricostruire il Pci, unire i comunisti entro un fronte della sinistra di classe per uscire dalla crisi». È questo slogan del partito che si prepara a svolgere il secondo congresso nazionale a Livorno il 21-22 e 23 gennaio prossimi e che segnerà anche simbolicamente la conclusione delle iniziative di celebrazione del centesimo anniversario della fondazione del Pci.

«La federazione di Grosseto vuole continuare a dare il contributo alla rinascita di una sinistra vera ed alternativa puntando sull’unità dei comunisti e delle forze che vogliono rimettere al centro le persone, i loro bisogni e i diritti sempre più calpestati da una deriva che vede comandare in modo collegiale gli interessi più disparati alla ricerca solo di postazioni di comando» afferma la segreteria del Pci di Grosseto.

«Apertura al dialogo con tutte le forze alternative puntando sui giovani che devono costituire con il loro entusiasmo, la loro forza e le loro idee il cambiamento e a tutti quelli, donne, lavoratori, pensionati, piccole imprese e lavoratori autonomi che si sentono traditi da chi promette per raccogliere consensi e poi fa scelte di governo che vanno a ledere quei diritti e quelle conquiste ottenute con grandi lotte e sacrifici ed alle quali non si può rinunciare in nome solo di un consumismo che privilegia solo pochi».