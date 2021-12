SEGGIANO – A Seggiano tornano gli Eco-informatori di Sei Toscana. Il personale appositamente formato, si occuperà di assistere i cittadini e le attività, presidiando le nuove postazioni di raccolta con cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato e illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Gli Eco-informatori presidieranno di volta in volta le nuove postazioni che sono state istallate su tutto il territorio comunale.

Gli Eco-informatori saranno a disposizione di cittadini e attività secondo il seguente calendario, condiviso con l’amministrazione comunale: venerdì 31 dicembre, dalle 10 alle 12, a Seggiano alle postazioni di via Trento e Trieste e Santa Caterina. Mercoledì 22 e lunedì 27 dicembre, dalle 10 alle 13, a Pescina alle postazioni sulla SP San Biagio (all’altezza del ristorante Scottiglia), sulla SP Altore (all’altezza della pizzeria Da Luca) e in piazza San Lorenzo. Venerdì 24 e mercoledì 29 dicembre, dalle 10 alle 12, a Seggiano, alle postazioni in via delle Vigne e viale della Madonna della carità.

Oltre all’attività degli Eco-informatori, sono a disposizione dei cittadini due video-tutorial che spiegano passo per passo come utilizzare i nuovi contenitori ad accesso controllato (postazioni a cassonetto e postazioni di prossimità).

Prosegue inoltre la consegna delle tessere 6Card: chi ne è ancora sprovvisto può recarsi ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 presso gli uffici comunali in via Trento e Trieste.

Per ritirare la 6Card è necessario un documento di identità e/o il pagamento dell’ultima bolletta Tari. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

In questi prime settimane tutti i contenitori saranno ‘aperti’ e potranno essere utilizzati dai cittadini anche senza la 6Card semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.