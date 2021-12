Il Viareggio degli ex non fa sconti, il Circolo Pattinatori Alice cede fra tanti rimpianti

GROSSETO – Ritorno dalla trasferta contro il CGC Viareggio con una sconfitta piena di rimpianti per il Circolo Pattinatori Alice. I ragazzi di Michele Achilli, superati 6-4, hanno giocato alla pari con la corazzata versiliese guidata da Massimo Mariotti. Dopo il gol iniziale dell’ex “Gassino” Gemignani, che a 41 anni sta giocando sempre da protagonista, i biancorossi hanno provato a pareggiare, ma subendo il raddoppio di Rosi. Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa Salvadori (con un tiro da fuori) e Achilli (su un contropiede veloce, su passaggio di Borracelli) hanno permesso di pareggiare i conti.

Il CGC, che ha trovato sulla sua strada un Tommaso Bruni in grande serata (ha parato anche due punizioni di prima) è riuscito però a tornare in vantaggio e ad allungare fino al 5-2. Ad Alice non è bastata una bella rimonta con la doppietta di Lorenzo Alfieri (nella foto), la prima rete è arrivata su una palla alta colpita al volo e la seconda su assist di Nerozzi. A fil di sirena i viareggini hanno trovato il 6-4 finale, con il Grosseto proiettato tutto in attacco in cinque giocatori, senza portiere. La palla rinviata dalla difesa del Viareggio è andata nella porta grossetana sguarnita, dopo una sfortunata carambola. Decisive per il risultato finale una serie di parate del portiere locale Emiliano Torre.

CGC Viareggio-Alice Grosseto 6-4

CGC VIAREGGIO: Torre, Poli; Puccinelli, Muza, Lombardi, Gemignani, Raffaelli, Rosi, Deinite, Palla. All. Massimo Mariotti.

ALICE GROSSETO: Bruni, Masetti; Achilli, Salvadori, Borracelli, Rosati, Bardini, Nerozzi, Alfieri, Bianchi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Enrico Uggeri.

RETI: nel p.t. all’8’16 Gemignani, 22’50 Rosi, 24’43 Salvadori; nel s.t. 2’52 Achilli, 3’46 Puccinelli, 13’06 Raffaelli, 21’27 Muza, 22’23 Alfieri, 24’07 Alfieri, 24’56 Puccinelli.

ESPULSIONI (2′): Nerozzi.