GROSSETO – A poche ore dall’elezione a presidente della Provincia di Grosseto di Francesco Limatola, il Partito democratico della Maremma riunisce la sua assemblea per chiudere i lavori del congresso avviato nelle scorse settimane. Una riunione “mista”, in presenza al centro congressi della Fattoria della Principina, e in streaming per favorire la partecipazione più ampia anche in tempo di pandemia.

L’assemblea ha “ratificato” quello che è stato l’esito del congresso con la conferma a segretario provinciale di Giacomo Termine, candidato unico, così come è avvenuto per l’unione comunale di Grosseto, una delle più importanti in termini numerici, che ha scelto come segretario Simone Baricci.

L’assemblea ha eletto anche come presidente Federico Badini.

«Siamo molto soddisfatti per la vittoria di Frncesco Limatola in Provincia – ha detto Termine – anche perché è la dimostrazione che anche grazie al Pd c’è la possibilità di avere un centrosinistra più largo e più forte. Da oggi tutti insieme iniziamo un percorso nuovo con il nostro partito che è un vero partito “movimentista” delle idee che sta dentro le nostre comunità e propone ai problemi del territorio. Saimo vogliosi di partire con questo cantiere di ricostruzione larga del centrosinistra».