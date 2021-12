Campionato italiano MMA, tutti sul podio i giovani alfieri della Singha Fight Club

GROSSETO – Buon debutto della ASD Singha Fight Club nel campionato italiano MMA targato FIGMMA lo scorso 11 dicembre. I quattro alfieri grossetani si sono imposti conquistando una medaglia ciascuno per un bottino di due ori, un argento e un bronzo. Nessuno meglio di Giovanni Polinas, che si aggiudica l’oro nel contatto pieno; il metallo più prezioso anche per Greta De Mariano nella categoria Juniores. Secondo posto da applausi per Alessandro Ciacci mentre Nicolas Arseni porta via un bronzo, sempre nella categoria Juniores.