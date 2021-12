L’esterno e prima base Loardi nuovo giocatore del Bbc Grosseto

GROSSETO – Rinforzo al box di battuta per il Bbc Grosseto con l’ingaggio di Niccolò Loardi. Esterno-prima base, con un passato importante da lanciatore, il trentenne originario di Codogno arriva dall’UnipolSai Bologna con la quale ha conquistato uno scudetto nel 2020 ed è arrivato in finale nel 2021, stagione chiusa con una media battuta di 430, 5 fuoricampo e 34 punti battuti a casa.

Il diesse Filippo Olivelli ha insomma firmato un grande colpo di mercato, mettendo a disposizione del manager Jairo Ramos un utility mancino dalle enormi potenzialità.

Prima di entrare nel roster della Fortitudo Bologna, Loardi, presentato sabato mattina nella sala stampa “Fabrizio Masini” dello Jannella, ha giocato nella massima serie anche con Castenaso (2019), Godo (2012 e 2015) e Parma (2013-2014, dopo il debutto in IBL nel 2010). Nel suo curriculum ci sono anche Cus Brescia (A2, con un record di 73 pbc), Piacenza (IBL2) e Codogno, dove ha iniziato.

Il neo biancorosso ha anche militato in USA per qualche stagione: nel 2009 nella squadra della Skyline High School di Longmont (Colorado), dove finisce con una media battuta di 480 e con il record di strike out sul monte. Dal 2010 al 2012 ha fatto parte del roster del Barton Community College di Great Bend (Kansas) nel campionato NCAA. E’ stato campione d’Europa 2009 con la nazionale Juniores: nella finale contro l’Olanda, decisa in attacco da un suo doppio, ha firmato anche una salvezza.