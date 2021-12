Il Comune cerca due volontari per il servizio civile universale. Ecco come candidarsi

CAPALBIO – C’è tempo fino al 26 gennaio per fare domanda di partecipazione al progetto di servizio civile universale “Inclusiva-mente. Sostegni e socialità per bambini e adolescenti”.

Il Comune di Capalbio, infatti, cerca due volontari, tra i 18 e 28 anni, da impiegare in attività di supporto nelle scuole presenti sul territorio comunale o, durante l’estate, nei servizi estivi organizzati per i bambini e per i ragazzi.

“Il servizio civile – dice Patrizia Puccini, assessora alle Politiche giovanili, sociali e culturali del Comune di Capalbio – è un’esperienza di crescita per i giovani volontari, ma anche un supporto importante per i soggetti che si trovano ad accoglierli. Può rappresentare un primo contatto con il mondo del lavoro e servire per comprendere le proprie inclinazioni e, nel caso del progetto finanziato per il Comune di Capalbio, permette di fare un’esperienza nel mondo del sociale”.

Per conoscere i dettagli del bando e le modalità di presentazione delle candidature è possibile visitare il sito https://ancitoscana.it/component/k2/3583-progetto-inclusiva-mente.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo serviziocivile@ancitoscana.it o visitare il sito www.ancitoscana.it/servizio-civile o chiamare il numero 0564897727.