I segreti dello chef Nalon protagonisti del seminario organizzato da Cna

GROSSETO – Due antipasti gustosi, un primo piatto prelibato, un secondo appetitoso e un dolce originale: sono questi le pietanze preparate dallo chef Gregori Nalon per il seminario gratuito promosso da Cna Servizi Grosseto, in collaborazione con la Cortecci srl e Angelo Po grandi cucine, azienda leader del settore che si è tenuto il 16 dicembre scorso.

“Natale ai tempi del Covid: i piatti della tradizione nel rispetto delle norme” è stato il titolo di questo seminario gratuito, che ha visto la presenza di venti chef professionisti che hanno appreso i segreti del Cooking Strategist Nalon e si sono confrontati sulle migliori tecniche innovative di preparazione.

Gregori Nalon, infatti, uno dei maggiori innovatori del settore in Italia, noto per la sua applicazione delle tecnologie al mondo della ristorazione e per la partecipazione a importanti trasmissioni televisive di show cooking, come la “Prova del cuoco”, e co-conduttore di “Piatti e Misfatti” su Alice Tv e protagonista della prima food comedy all’Italiana “A Casa di Gregori” su Alma Tv, ha preparato un menù di Natale completo, con un’attenzione particolare ai processi di lavoro per ottimizzare il percorso di preparazione e abbattere i costi.

I partecipanti, quindi, hanno potuto apprendere le tecniche per la preparazione di un antipasto caldo e uno freddo, un primo piatto a base di risotto con ragù di carni bianche, un secondo di manzo e un dolce natalizio a base di frutta.

Visto il grande successo riscontrato è in fase di definizione un nuovo incontro che si terrà nel mese di gennaio.

Gli interessati possono scrivere a d.pizzetti@cna-gr.it

Foto di Michele Guerrini.