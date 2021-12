Allarme terapia intensiva: per la prima volta superato il limite del 10% dei posti letto

GROSSETO – Per la prima volta in Toscana il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva supera il limite del 10%, la soglia fissata dalla legge di uno dei parametri misurati per la classificazione a colori delle Regioni.

A comunicare i nuovi dati è il presidente della Regione Eugenio Giani.

«I posti letto occupati in TI sono 58, +3 rispetto a ieri (10,18% l’indice di saturazione). In area Covid non TI i ricoveri sono 331, -4 rispetto a ieri (6,58% indice di saturazione)».

«Oggi è stata superata la soglia del 10% nei posti occupati in terapia intensiva per cercare di salvare delle vite. Ricordo comunque che per entrare in zona gialla devono superare il 15% anche i ricoveri in area Covid non intensiva, attualmente al 6,58%.

Teniamo alta l’attenzione, non è il momento di abbassare la guardia. Abbiamo dimostrato di essere una grande regione responsabile, continuiamo così».