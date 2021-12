Coronavirus: annullata la Festa delle scuole al Sox

FOLLONICA – “Vista la preoccupazione da parte dei professori delle scuole e degli stessi alunni nel partecipare in maniera serena all’evento scolastico del 23 dicembre, noi come proprietà Sox Club, di comune accordo con i rappresentanti delle scuole di Follonica e gli organizzatori dell’evento OnlySmile Ciro Garofalo e Gabriele Bellinati, abbiamo deciso di annullare l’evento e rimandarlo a data da destinarsi”, la festa di Natale delle scuole follonichesi è annullata, ne danno notizia gli organizzatori.

“La serenità nel partecipare all’evento deve essere una priorità per poter garantire il giusto e sano divertimento ai ragazzi – proseguono -. Sox Club e gli organizzatori OnlySmile ci tengono a ringraziare in particolar modo le istruzioni e il sindaco Andrea Benini per la vicinanza in questi momenti difficili”, concludono gli organizzatori.

Il Sox rimarrà comunque aperto per permettere il regolare svolgimento degli eventi in calendario: venerdì 24, sabato 25 e venerdì 31 dicembre.

«Voglio ringraziare gli studenti, le studentesse e gli organizzatori per la decisione presa – commenta il sindaco Andrea Benini – che dimostra un grande senso di responsabilità: rinunciando ad un momento di festa, è stata messa al primo posto la sicurezza della scuola. Il ringraziamento va anche ai titolari dei locali e delle attività della nostra città che quotidianamente svolgono il loro lavoro con scrupolo, applicando direttive e protocolli, mettendo tutte le attenzione necessarie, al fine di gestire una situazione che purtroppo è ancora molto difficile».