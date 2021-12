Vaccini, crescono le prime dosi: oltre 600 in 3 giorni. Quasi il 23% dei maremmani ha fatto la terza

GROSSETO – Sono 183.346 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+638 rispetto a martedì 14 dicembre, quando erano 182.708), 170.597 le seconde (+653 rispetto a martedì scorso, quando erano 169.944), 49.609 le terze (+5.395 rispetto a tre giorni fa quando erano 44.214).

Continuano a crescere le prime dosi effettuate in provincia di Grosseto: negli ultimi tre giorni sono state 653. Il numero delle prime dosi è iniziato a crescere a partire dal 23 novembre, in corrispondenza dell’uscita della notizia del super green pass. Dal 23 novembre ad oggi sono state inoculate 3.261 prime dosi. A questo si aggiunga che ieri sono iniziate le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. In provincia di Grosseto ne sono stati vaccinati 20.

La prima dose è stata inoculata all’83,9% degli abitanti, la seconda al 78,1% e la terza al 22,7% (martedì erano rispettivamente 83,6%, 77,8% e 20,2%).

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi

Fascia 90+ 3.291 (martedì 3.289)

Fascia 80-89 15.707 (martedì 15.690)

Fascia 70-79 25.932 (martedì 25.901)

Fascia 60-69 27.947 (martedì 27.884)

Fascia 50-59 31.881 (martedì 31.777)

Fascia 40-49 28.005 (martedì 27.907)

Fascia 30-39 19.666 (martedì 19.585)

Fascia 20-29 17.792 (martedì 17.713)

Fascia 12-19 13.105 (martedì 12.962)

Fascia 5-11 20

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi

Fascia 90+ 3.179 (martedì 3.211)

Fascia 80-89 15.341 (martedì 15.552)

Fascia 70-79 24.567 (martedì 24.584)

Fascia 60-69 25.698 (martedì 25.620)

Fascia 50-59 30.077 (martedì 29.854)

Fascia 40-49 26.288 (martedì 26.085)

Fascia 30-39 18.067 (martedì 17.970)

Fascia 20-29 15.972 (martedì 15.919)

Fascia 12-19 11.408 (martedì 11.149)

Fascia 5-11 0

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi

Fascia 90+ 2.353 (martedì 2.748)

Fascia 80-89 12.735 (martedì 12.641)

Fascia 70-79 12.022 (martedì 10.148)

Fascia 60-69 8.338 (martedì 6.539)

Fascia 50-59 6.790 (martedì 5.846)

Fascia 40-49 4.026 (martedì 3.436)

Fascia 30-39 2.032 (martedì 1.780)

Fascia 20-29 1.197 (martedì 1.008)

Fascia 12-19 116 (martedì 68)

Fascia 5-11 0

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 637.222 prime dosi, 592.357 seconde dosi e 187.554 terze dosi (635.626 prime dosi, 590.271 seconde dosi e 168.329 terze dosi).