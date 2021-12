Solidarietà: tanti giocattoli per i piccoli pazienti del Misericordia

GROSSETO – Con l’avvicinarsi del Natale, soprattutto in un anno complicato come quello che sta per concludersi, un piccolo gesto di generosità può fare la differenza, soprattutto per i bambini che stanno vivendo un momento difficile.

Sabato mattina 18 dicembre, alle 11.30, la presidente del Soroptimist club Grosseto, Sonia Capperucci, consegna alla presidente dell’Abio, Cristina Cardarelli, il contributo di solidarietà stanziato dal Club per il Natale 2021.

Questo anno le socie del Club hanno scelto di donare i regali di Natale ai bambini ricoverati in ospedale e le volontarie Abio che conoscono le esigenze e i desideri dei bambini si sono impegnate nella realizzazione di zainetti contenenti giochi da donare ai bambini ricoverati nella Pediatria dell’ospedale della Misericordia o in transito dal Pronto soccorso pediatrico nel periodo natalizio.

Per la consegna ufficiale è stato scelto un luogo simbolico: il parco intitolato ad Anna Maria Briganti, neuropsichiatra infantile e soroptimista d’eccezione, situato proprio davanti all’ospedale.