Prime squadre a riposo, in pista le rose giovanili della Blue Factor Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In serie A2 si gioca l’ultima giornata del 2021, con il quintetto di Massimo Bracali che ha rinviato il match a Giovinazzo al prossimo 9 aprile 2022, tornerà a giocare solo ad anno nuovo: il 15 gennaio ospiterà al Casa Mora il Decom Roller Matera.

L’Under 19 gioca invece la decima e ultima giornata per la Coppa Italia: il Castiglione alle 20 al Casa Mora se la vede contro l’Spv Viareggio che all’andata vinse per 7-5. L’Under 17, per la seconda di ritorno, gioca domenica al Capannino (10) contro il Follonica, che si impose per 9-5 all’andata. Rinviata invece la partita dell’Inder 15: il Sarzana ha chiesto di non giocare per alcuni ragazzi in squadra con la febbre e non rischiare. L’Under 11 (nelle foto), sempre domenica, viaggia alla volta di Camaiore: la gara per la settima e ultima giornata d’andata è in programma alle 10.

Serie A2

Il programma dell’8a giornata: 18/12 Cgc Viareggio-Alice Grosseto; 19/12 Gamma Innovation Sarzana-Sgs Forte dei Marmi, 20/3/22 Decom Roller Matera-Rotellistica Camaiore, 9/4/ Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione. Riposa Prato Startit

Classifica serie A2 girone B: 18 Sarzana (7), 15 Castiglione (6), 13 Forte dei Marmi (6), 12 R.Matera (7), 9 Cgc Viareggio (5) e Rotellistica Camaiore (6), 7 Afp Giovinazzo (7), 1 Alice Grosseto (6), 0 Prato (8). Marcatori g.B: 23 Vargas (R.Matera), 16 Buralli (Castiglione), 15 E.Cinquini (Sarzana), 11 Pistelli (Sarzana) e Milani (R.Camaiore), 10 Gual (Forte dei Marmi).

Serie B

Il campionato inizierà il prossimo 9 gennaio 2022

Under 19

Il programma della 10a giornata 17/12: Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio, Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation SarzanaA, Gamma Innovation SarzanaB-Cp Grosseto.

Classifica Coppa Italia Under 19, zona 4: 22 Sarzana A*, 21 Forte dei Marmi, 16 Castiglione, 12 Spv Viareggio, 6 Cp Grosseto*, 0 Sarzana B. *una gara in meno

Under 17

Il programma della 9a giornata: 19/12 Follonica B-Blue Factor Castiglione, 20/12 Pumas Viareggio-Gamma Innovation Sarzana, 21/12 Spv Viareggio-Mt Forte dei Marmi. Riposa Follonica A.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4: 19 Follonica, 18 Follonica B, 16 Pumas Viareggio, 7 Sarzana, 6 Forte dei Marmi, 3 Spv Viareggio, 1 Castiglione.

Under 15

Il programma della 9a giornata: 18/12 Spv ViareggioB-Mt Forte dei Marmi, Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana rinviata, Spv Viareggio A-Follonica, Cgc Viareggio-Cp Grosseto.

Classifica campionato under 15: 24 Forte dei Marmi, 18 Spv Viareggio A, 16 Follonica, 14 Sarzana, 9 Castiglione, 7 Cgc Viareggio, 6 Spv Viareggio B, 0 Cp Grosseto.

Under11

Il programma della 7a giornata: 19/12 Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione, Cgc Viareggio-Tipografia Senesi Prato, Follonica-Forte Versilia Roller, Gamma Innovation Sarzana-Cp Picchianti Grosseto.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4: 18 Follonica (6), 12 Castiglione (5) e Grosseto (5), 9 Sarzana (5) e Forte Versilia Roller (6), 6 Rotellistica Camaiore (5), 0 Cgc Viareggio (6) e Prato (6).