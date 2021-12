Le ragazze dell’Invicta si rifanno dell’andata, battuto il Grosseto Volley nel derby

GROSSETO – Successo delle ragazze dell’Invicta Volley che nel turno infrasettimanale di campionato si aggiudicano il derby contro la capolista Grosseto Volley School per 3-1, ribaltando il risultato dell’andata (25-23, 25-17, 22-25, 25-19).

Prestazione corale per la squadra allenata dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli, che fin da subito scende in campo con grinta e determinazione. La partita è sempre stata combattuta punto su punto ma le “invicta-girls” riescono ad aggiudicarsi i tre punti grazie ad un buon servizio ma soprattuto ad un ottimo lavoro in difesa. Queste le parole dei tecnici alla fine della gara: “Siamo contenti della prestazione delle ragazze. Rispetto alla gara di andata, abbiamo avuto fin da subito un migliore approccio alla partita, con grinta e consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo finalmente ritrovato brillantezza in difesa, che è un fondamentale che ci contraddistingue e migliorato il servizio rendendolo più incisivo. Con la partita di oggi ci qualifichiamo matematicamente come secondi nel girone, assicurandoci così di passare ai sedicesimi di finale del campionato. Domenica 19 dicembre concluderemo la regular season giocando il secondo derby in tre giorni.”