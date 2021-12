L’almanacco del Giunco: il 17 dicembre il primo volo a motore dei fratelli Wright e debuttano i Simpson

GROSSETO – Venerdì 17 dicembre, San Modesto vescovo, mancano due settimane alla fine dell’anno, il sole sorge alle 7.40 e tramonta alle 16.43. Accadeva oggi:

497 a.C. – Si svolgono a Roma le prime feste Saturnali

283 – Caio diventa papa

384 – Siricio diventa papa

546 – Guerra gotica: Totila e i suoi Ostrogoti entrano a Roma grazie al tradimento della guarnigione isaurica

1538 – Papa Paolo III scomunica re Enrico VIII d’Inghilterra

1637 – Giappone: Rivolta di Shimabara

1770 – Ludwig van Beethoven è battezzato nella chiesa di San Remigio a Bonn

1788 – Le truppe del generale Grigorij Aleksandrovič Potëmkin espugnano Očakov nel corso della Guerra russo-turca (1787-1792)

1819 – Carlo Brioschi compie la prima osservazione astronomica dal nuovo Osservatorio di Napoli a Capodimonte

1843 – La casa editrice Chapman & Hall pubblica la prima edizione del Canto di Natale di Charles Dickens

1860 – La Camera dei Deputati del Regno di Sardegna viene sciolta per consentire l’elezione del primo Parlamento italiano

1903 – Primo volo a motore dei fratelli Wright

1935 – Primo volo del Douglas DC-3

1938 – Scoperta della Fissione nucleare dell’Uranio da parte di Otto Hahn (Premio Nobel per la fisica 1944)

1939 – Seconda guerra mondiale: Battaglia del Río de la Plata – La corazzata tascabile Admiral Graf Spee viene autoaffondata dal suo comandante Hans Langsdorff al largo di Montevideo

1941

– Seconda guerra mondiale: i tedeschi iniziano l’assedio di Sebastopoli

– Seconda guerra mondiale: i giapponesi invadono il Borneo del Nord

1944

– Il Western Defense Command emana una dichiarazione che pone fine all’internamento dei giapponesi negli USA

– Massacro di Malmédy: le Waffen-SS di Joachim Peiper giustiziano circa 80 prigionieri di guerra statunitensi del 285th Field Artillery Observation Battalion

1961

– L’India strappa Goa al Portogallo

– Incendio nel Gran Circus Americano nella città di Niterói, Rio de Janeiro, in Brasile, la più grande tragedia nella storia del circo.

1969

– Iniziano i colloqui per il trattato SALT I

– L’aviazione degli Stati Uniti annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell’esistenza di astronavi extraterrestri

1970

– Polonia – Rivolte di massa nelle città costiere finiscono con il massacro degli operai dei cantieri navali a Gdynia

– USA – Si apre il processo per il Massacro di My Lai (16 marzo 1968)

1973

– USA – L’American Psychiatric Association toglie l’omosessualità dalla sua lista di malattie mentali

– Italia – Strage di Fiumicino

1981 – Nasce la confederazione del Senegambia

1989

– Il Brasile tiene le sue prime elezioni libere in 25 anni

– I Simpson debuttano negli Stati Uniti in episodi di mezz’ora in prima serata sulla rete Fox

– Il Milan a Tokyo batte 1-0 l’Atlético Nacional di Medellin e vince la sua seconda Coppa Intercontinentale, a 20 anni dal suo primo successo

1999 – L’assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 54/134 che designa il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

2002 – Accordi di pace firmati nella Repubblica Democratica del Congo

2003 – Primo volo supersonico della SpaceShipOne

2005 – Re Jigme Singye Wangchuck abdica al trono del Bhutan

2010 – Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane ambulante, si da fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità tunisine che volevano revocargli la licenza. L’episodio è considerato l’inizio della Primavera Araba, un insieme di movimenti popolari che portarono alla fuga del dittatore Ben Ali e si svilupparono in diverse nazioni arabe

2014 – Il presidente statunitense Barack Obama annuncia di voler porre fine all’Embargo contro Cuba

2017 – Le spoglie di Vittorio Emanuele III vengono riportate in Italia da Alessandria d’Egitto

Fonte: il.wikipwdia.org