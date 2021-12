La terza Forte dei Marmi prossimo ostacolo del Circolo Pattinatori Alice

GROSSETO – Torna in pista sabato sera alle 21 il Circolo Pattinatori Alice Grosseto nel campionato di serie A2, impegnato in trasferta contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio dell’ex Massima Mariotti. La formazione versiliese, costruita per tornare in serie A1, non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale, tanto che è indietro di nove punti dalla capolista Sarzana, ma con due gare da recuperare.

I biancorossi di Michele Achilli hanno approfittato del turno di riposo per lavorare duro per mostrare un’ulteriore crescita. Alice, reduce dalla bella prestazione contro il Forte dei Marmi, proverà a giocarsela contro i bianconeri per provare a muovere la classifica.

Achilli dovrà rinunciare ai fratelli Raffaello e Leonardo Ciupi, ma recupererà Filippo Rosati e Alessandro Bardini.

I convocati: Bruni, Marinoni; Achilli, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Rosati, Bardini, Alfieri, Bianchi.

Il programma dell’8a giornata del girone B di serie A2: sabato CGC Viareggio-Alice Grosseto; domenica SGS Forte dei Marmi-Gamma Sarzana; 20 marzo Roller Matera-Rotellistica Camaiore; 9 aprile Indeco Giovinazzo-Blue Factor Castiglione.

La classifica: Sarzana 18 punti; Castiglione 15; Forte dei Marmi 13; Matera 12; Viareggio e Camaiore 9; Giovinazzo 7; Grosseto 1; Prato 0.