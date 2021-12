Gian Luca Fè rieletto segretario generale territoriale della Femca Cisl Siena-Grosseto

FOLLONICA – Gian Luca Fè è stato riconfermato segretario generale territoriale della Femca Cisl Siena-Grosseto: al suo fianco, come segreteria territoriale, ci saranno Emanuele Cascioli e Federica Sartini. A stabilirlo sono stati i delegati al terzo congresso Femca Cisl Siena-Grosseto, che si è tenuto alla Certosa di Pontignano a Castelnuovo Barardenga, alla presenza del segretario regionale Massimo Guerranti.

Dopo gli adempimenti statutari il congresso è entrato nel vivo con la relazione e gli interventi degli ospiti presenti. Subito dopo si è tenuto il dibattito e a seguire le votazioni finali, mentre nel pomeriggio si sono svolte le votazioni del Consiglio generale territoriale, dei rappresentanti di comparto nel consiglio generale, dei delegati al congresso Ust Cisl Grosseto-Ust Cisl Siena e dei delegati al congresso Femca Cisl Toscana.

Durante il congresso, che ha avuto come slogan “Lavoro o persona? Insieme è meglio”, si è parlato anche delle tematiche che verranno affrontate nel 2022 e della necessità di rimettere al centro la persona che, con il lavoro, può crescere e completarsi, mentre il lavoro, senza l’intelligenza e il contributo delle persone, non può esistere. I giovani hanno subito le maggiori conseguenze delle scelte del passato e, auspicando in un rinnovamento della scuola, che negli anni ha perso terreno rispetto al resto dell’Europa, dovranno tornare ad essere protagonisti nel lavoro, come nel sindacato.