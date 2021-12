Cresce il contagio: anche Grosseto rinuncia alla festa di Capodanno in piazza

GROSSETO – Anche Grosseto come tante altre città italiane rinuncia alla festa di Capodanno in piazza. La decisione è arrivata proprio in queste ore, osservando i dati in crescita della diffusione del contagio. Il coronavirus continua a circolare in Maremma e così per evitare nuovi focolai e ridurre al minimo il rischio che ci siano occasioni di maggiore diffusione del virus, il Comune di Grosseto ha deciso di spostare la festa di Capodanno da piazza Dante al Teatro Moderno. Ancora però non. è stato deciso se in teatro ci sarà la possibilità per le gente di partecipare.

Una decisione che segue quella di tante altre città a cominciare da Roma e Firenze. Intanto, come abbiamo spiegato questa mattina (leggi: Natale in zona gialla o arancione: ecco le regioni a rischio, la Toscana “regge” e rimane bianca) per Natale la Toscana resterà in zona bianca, anche se i dati dei nuovi positivi negli ultimi giorni sono in aumento in tutta la Toscana.

A conferma della situazione in evoluzione, anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, in Toscana si registrano più di mille nuovi positivi. In particolare i nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 1.227 (ieri 1.222) su 41.539 test di cui 13.234 tamponi molecolari (ieri 12.617) e 28.305 test rapidi (ieri 21.947). Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi).