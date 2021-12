Coronavirus: in Toscana altri 1.227 casi. Vaccinato l’84% della popolazione

FIRENZE – I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 1.227 (ieri 1.222) su 41.539 test di cui 13.234 tamponi molecolari (ieri 12.617) e 28.305 test rapidi (ieri 21.947). Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi).

L’incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 180 casi ogni 100 mila abitanti, per l’età 0-11 anni è 393.

«Da settimane i nuovi casi sono in aumento in tutta Italia, ora non abbassiamo la guardia» A dirlo il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che anche stamattina ha diffuso le anticipazioni sui dati di oggi, in riferimento ai tamponi processati entro la mezzanotte.

Il governatore ha informato anche sulla campagna vaccinale: «In Toscana abbiamo somministrato 6.723.071 vaccini, sono 3 milioni e 89 mila le persone vaccinate con prima dose pari al 84% di tutta la popolazione».

«Nell’ultima settimana abbiamo registrato più di 25 mila prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni – aggiunge – , già il 12% del totale. Sempre nello stesso periodo sono state 130 mila le prenotazioni per le dosi booster, 822 mila quelle già somministrate in totale. 1.500 toscani hanno ricevuto ieri, 16 dicembre, la prima dose di vaccino».

Nel grafico l’andamento dei nuovi casi.

Nella tabella i dati dei nuovi positivi per comune. In provincia di Grosseto ci sono 55 nuovi casi: 24 a Grosseto, 1 a Roccalbegna, 4 ad Arcidosso, 4 a Roccastrada, 1 a Campagnatico, 6 a Orbetello, 1 a Magliano in Toscana, 6 a Follonica, 1 a Scarlino, 1 a Capalbio, 2 a Gavorrano, 1 a Scansano, 1 a Castel del Piano e 1 a Monte Argentario.