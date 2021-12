Atlante Grosseto in casa del Futsal Ternana per continuare a essere grande

GROSSETO – Decima di campionato per l’Atlante Grosseto che si prepara per la non facile trasferta contro il Futsal Ternana al Pala Di Vittorio di Terni con inizio alle 17.

Biancorossi reduci dal ko contro l’Eur Massimo, fra problemi fisici per alcuni giocatori di peso come Mateo e Morad ed altri, che non si sono potuti allenare.

“Sappiamo il danno che ci siamo inflitti da soli – ha commentato il tecnico Alessandro Izzo – e questo ci ha fatto capire quali sono i nostri limiti, li abbiano analizzati con una lunga chiacchierata lunedì sera alla ripresa degli allenamenti. L’Eur Massimo ha giocato solo per circa venti minuti con il vero Atlante. Nulla ci ha sorpreso, non abbiamo allungato le linee avversarie come avevamo preparato ed anzi eravamo statici. Sono molto arrabbiato per i regali che facciamo, a volte la palla deve andare in tribuna e se questo concetto non passa è grave. Adesso vogliamo andare a Terni e fare una grossa gara, la nostra rabbia deve essere l’esatta fusione tra ottimismo e cattiveria agonistica, rispetto molto la Ternana, ma per noi questa partita è uno spartiacque troppo importante e i miei ragazzi faranno una grande gara”.

Questi i convocati: Joao, Tamberi, Pasquini, Baluardi, Gianneschi, Lessi, Agnelli, Mateo, Nil, Falaschi, Morad e Brunelli (foto Sangiorgio).

Queste le designazioni arbitrali: Serra di Tivoli e Parastesh di Ostia Lido; cronometrista Puzzonia di Terni.