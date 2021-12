ArrivaNatale, la Maremma si veste di rosso: tutti gli eventi fino a Santo Stefano

GROSSETO – Natale è alle porte e sono tantissimi gli eventi che tingono di rosso tutta la Maremma. Ecco tutte le iniziative natalizie in programma in provincia di Grosseto da sabato 18 dicembre a domenica 26 dicembre.

SABATO 18 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO

PAGANICO – Per Natale i mercatini natalizi di Paganico che rimarranno in esposizione fino all’Epifania e un pomeriggio dedicato ai bambini con casina di Babbo Natale, passeggiata sul calesse e artisti di strada. LINK

FOLLONICA

FOLLONICA – Sabato 18 dicembre, alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, Antonella Ruggiero presenta “I regali di Natale”, con Adriano Sangineto e Renzo Ruggieri. Il progetto in trio nato nel 2019 in occasione di un concerto a Coumboscuro, in provincia di Cuneo, si basa sull’inusuale intreccio sonoro fra l’arpa e la fisarmonica, su cui si inserisce la voce di Antonella, con un risultato ricco di personalità e fascino. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Il centro storico di Grosseto torna ad abbracciare le sue origini medievali grazie a “Grossetum – Storia, cultura e gusto della Maremma”, il festival che dal 17 al 19 dicembre animerà le vie più suggestive all’interno delle Mura medicee della città. LINK

GROSSETO – Non solo piazza Dante, “Natale a Grosseto” arriva in tutto il centro storico. Tutti gli eventi QUI.

GROSSETO – Stanno arrivando in tantissimi, anche da fuori comune, a visitare “Al Cassero… è Natale!”, il villaggio di Babbo Natale allestito nella Fortezza Medicea di Grosseto. Un villaggio di Babbo Natale molto particolare, che ha unito il fascino delle troniere, dei sotterranei, delle cannoniere, dei camminamenti del baluardo Fortezza alla suggestione di luci, colori e magiche ambientazioni natalizie, creando un mix che conquista grandi e piccini. L’Istituzione le Mura che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Grosseto ed il mondo del volontariato ha deciso così di prolungarne l’apertura sino al 26 dicembre, sempre con orario 15:30 – 19:30. LINK EVENTO

GROSSETO – Nell’avvicinarsi al Natale, sabato 18 dicembre due segni belli saranno offerti dalle parrocchie di Roselle e di San Francesco. LINK EVENTO

GROSSETO – Sabato 18 dicembre sarà a Grosseto Dennis Reed & GAP (God’s Appointed People, ovvero “Le persone chiamate dal Signore”). Il God’s Appointed People Choir si distingue delle tradizionali formazioni gospel d’oltreoceano, in quanto non è nato, come avviene solitamente, come corale di una chiese battista, ma nel college universitario di Charlotte (North Carolina) dove Dennis Reed è docente di musica. LINK

BATIGNANO – Tornano i presepi organizzati dalla proloco di Batignano in collaborazione con il Comune di Grosseto. Gli eventi di oggi in paese a questo LINK.

ISTIA D’OMBRONE – Sabato 18 dicembre, dalle 15, sarà invece allestito un mercatino di Natale degli hobbisti, oltre che nella cornice di piazza delle Mura, anche in piazza Castello e piazza della Chiesa, Per l’occasione, tra le 17 e le 19, sarà allestita la “Casa dei racconti di Natale” dove saranno narrate storie per i bambini, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale a cui consegnare le “letterine”. LINK

MANCIANO

MANCIANO – Dal 9 al 29 dicembre e il 3 gennaio sono in programma sette concerti che allieteranno le festività natalizie in tutto il territorio comunale. Tutti gli appuntamenti QUI.

MANCIANO – Sabato 18 dicembre al Nuovo Cinema Moderno di Manciano alle ore 21 “L’Ensemble delle Meraviglie”, il concerto di Natale del Gran Duo Merveille, composto da Daniela Sabatini (pianista e compositrice) e Raffaella Sabatini (violinista). LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Il 18 dicembre al Museo della Miniera inaugurazione della mostra ‘’Sindoni’’ dell’artista Carla Moscatelli. Memorie dalla miniera impresse nella stoffa. Ore 12.00, visita guidata al Museo e alla mostra, a seguire rinfresco. Costo 6 €, gratuito per minori di 6 anni. LINK

MONTE ARGENTARIO

PORTO ERCOLE – La casa di Babbo Natale di Porto Ercole aspetta i bambini e le loro famiglie, che saranno guidati in un percorso fantastico e potranno immergersi in un ambiente fatto di magia e di luci. LINK EVENTO

PITIGLIANO

PITIGLIANO – Pitigliano si illumina di Natale. Il 18 dicembre alle ore 15 Buon Natale con Noi, all’Auditorium Banca Tema si esibirà il coro delle scuole medie di Pitigliano “Le voci ardenti” diretto dalla Maestra Georgia Iaconetti, con la partecipazione straordinaria della De Caunt Band. Presenta Paolo Mastracca, direzione artistica Polisportiva San Rocco Pitigliano. LINK

PITIGLIANO – Al via la prima edizione di Winter Wine. A Pitigliano sabato 18 dicembre, dalle 17 alle 20 una straordinaria occasione per festeggiare il Natale nello splendido scenario della città del Tufo, con l’apertura delle cantine storiche nel centro del paese e la degustazione guidata di ben 20 vini di aziende vitivinicole locali. LINK

SCARLINO

SCARLINO – A Scarlino è di nuovo #NataleInsieme. Sabato 18 dicembre alle 14.30 il calendario propone l’inaugurazione della mostra artigianale in via Roma e piazza Garibaldi (Scarlino) e l’apertura del Villaggio degli elfi nel palazzo comunale con Babbo Natale, mentre alle 15 al Centro di documentazione del territorio Riccardo Francovich (Scarlino) si terrà il laboratorio dedicato al drago degli Appiani “Un drago sull’albero!” con la merenda proposta da Slow Food. LINK EVENTO

DOMENICA 19 DICEMBRE

CASTEL DEL PIANO

CASTEL DEL PIANO – Il Natale a Castel del Piano continua, e questo weekend arrivano le macchine d’epoca. Domenica 19 dicembre in piazza Garibaldi si terrà il raduno di Fiat 500 e di auto d’epoca. Il programma si apre alle ore 10 con l’arrivo delle auto e una sfilata per le vie del paese per poi raggiungere la pizza Garibaldi dove saranno parcheggiate per essere ammirati dai visitatori. Alle ore 11 le auto d’epoca si affronteranno in una breve gara di regolarità a tempo, durante la quale i presenti potranno votare l’auto più bella. Premiazione che si terrà alle ore 16 a cui seguirà lo scioglimento della manifestazione. LINK

CIVITELLA PAGANICO

GROSSETO

GROSSETO – Non solo piazza Dante, “Natale a Grosseto” arriva in tutto il centro storico. Tutti gli eventi QUI.

GROSSETO – Per Natale torna a Grosseto il tradizionale appuntamento con il jazz. Il concerto ‘Natale nel segno del jazz’ si terrà presso il Teatro degli Industri, il 19 dicembre alle ore 17.30, e vedrà sul palcoscenico insieme al sassofonista Stefano Cocco Cantini, Mauro Grossi al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Danilo Rea al pianoforte e Roberto Gatto alla batteria. LINK

GROSSETO – Il concerto tradizionale di Natale della Corale Giacomo Puccini sarà nuovamente in presenza, domenica 19 dicembre alle ore 21.15. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Il 19 dicembre al Museo Archeologico Camporeale, Lab. Aspettando il Natale, in collaborazione con La Casina di Babbo Natale. Ore 17.30, Costo 10 €. LINK

MONTE ARGENTARIO

PITIGLIANO

PITIGLIANO – 19 dicembre dalle ore 16, Scannamago e Zep in Ghirighoro, spettaccolo di maghi, clown e giocolieri ai Granai della Fortezza Orsini. LINK

SCARLINO

SCARLINO – A Scarlino è di nuovo #NataleInsieme. Ancora sport con la passeggiata in bicicletta vestiti da Babbo Natale, organizzata dall’associazione Scarlino Outdoor domenica 19 dicembre. LINK EVENTO

LUNEDI’ 20 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO

GROSSETO

MONTE ARGENTARIO

ROCCASTRADA

RIBOLLA – Ritornano gli appuntamenti dedicati ai bambini alla Porta del parco di Ribolla, il centro ricreativo e punto bibliotecario gestito dal Coeso SdS per conto del Comune di Roccastrada e animato dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza. Lunedì prossimo 20 dicembre alle 17, si terrà l’iniziativa “Aspettando il Natale… decoriamo insieme la Porta del parco”: laboratori, art attack e tanti giochi per abbellire insieme ai bambini, in vista delle festività, i locali di Ribolla. LINK

MARTEDI’ 21 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO

GROSSETO

MONTE ARGENTARIO

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO

GROSSETO

MONTE ARGENTARIO

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO

GROSSETO

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Il 23 dicembre “Delitto in Miniera”, in collaborazione con l’Enoteca degli Eretici. Apricena con delitto ambientato nel mondo della miniera e dei minatori…partecipa alla cena itinerante nei cunicoli della miniera e investiga su un oscuro e irrisolto delitto. 22 € intero, 20 € ridotto (under 15). Gratuito per bambini sotto i 6 anni. Ore 19.30. LINK

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – Dopo la forzata pausa dovuta all’emergenza Covid torna uno degli appuntamenti fissi delle festività natalizie sul Promontorio, il concerto della banda comunale “Ivo Baffigi”. Il 23 dicembre, alle ore 21:00, nella Chiesa dell’Immacolata al Valle a Porto S. Stefano, i musicanti, diretti dal Maestro Alessandro Alocci, eseguiranno brani natalizi, arie tratte dalle opere più famose e tipici pezzi per banda. LINK

SCARLINO

SCARLINO – Giovedì 23 dicembre un pomeriggio dedicato ai bambini all’Auser del Puntone con la proiezione di un film di Natale e i laboratori. LINK EVENTO

VENERDI’ 24 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO

CIVITELLA PAGANICO – Per Natale i mercatini natalizi di Paganico che rimarranno in esposizione fino all’Epifania e un pomeriggio dedicato ai bambini con casina di Babbo Natale, passeggiata sul calesse e artisti di strada. Per il 24 dicembre è previsto l’arrivo di Babbo Natale che raggiungerà prima Civitella Marittima nella Piazzetta della Chiesa e in seguito Casal di Pari al circolo Pro Loco e distribuirà i doni ai bambini del comune. LINK

GROSSETO

PITIGLIANO

PITIGLIANO – Pitigliano si illumina di Natale. Il 24 dicembre, dalle ore 15 e 30, Babbo Natale consegna i regali ai bambini. L’iniziativa si svolge alla casa di Babbo Natale, nei Granai della Fortezza Orsini. LINK

SABATO 25 DICEMBRE

CIVITELLA PAGANICO

CIVITELLA PAGANICO – Per Natale i mercatini natalizi di Paganico che rimarranno in esposizione fino all’Epifania e un pomeriggio dedicato ai bambini con casina di Babbo Natale, passeggiata sul calesse e artisti di strada. Per il 25 dicembre alle ore 17 Tombolata di Natale a Pari nei locali dell’ex Enal. LINK

GROSSETO

DOMENICA 26 DICEMBRE

GROSSETO

GROSSETO – Domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la rassegna Scriabin Concert Series fa trovare sotto l’albero di Natale un appuntamento da non perdere. E anche, già ora, un’idea regalo indimenticabile. LINK

GROSSETO – “L’associazione Acam presenta il concerto di Natale ‘Christmas swing’. L’evento si terrà il 26 dicembre al teatro degli Industri, alle ore 18,00, con la straordinaria partecipazione dell’attore/cantante figlio d’arte (Jonny Dorelli) Gianluca Guidi”, sottolinea la nota dell’Associazione musicale Amici per la musica. LINK

BATIGNANO – Tornano i presepi organizzati dalla proloco di Batignano in collaborazione con il Comune di Grosseto. Gli eventi di oggi in paese a questo LINK.

PITIGLIANO

PITIGLIANO – Pitigliano si illumina di Natale. Il 26 dicembre, alle ore 17 e 30, Buon compleanno Giubbonai. Al Teatro Salvini, in occasione del 40° anniversario della nascita della compagnia, una rassegna teatrale di scenette divertenti che ripercorrono le commedie recitate nel corso dei primi 40 anni di attività. LINK