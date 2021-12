Al Giglio il congresso Pd. Guido Cossu eletto segretario

ISOLA DEL GIGLIO – Lo scorso 6 dicembre si è svolto a Giglio Porto il congresso del circolo Pd. E’ intervenuto Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo, «segretario provinciale del Pd da due anni e candidato alla conferma della segreteria legittimata, questa volta, dall’attuale fase congressuale che, partendo dai circoli, continuerà a livello provinciale, regionale il prossimo anno e nazionale nel 2023» affermano dal Pd locale.

«Il segretario si è mostrato desideroso di spendersi in una provincia molto complessa e difficile dove il partito ha bisogno di una vera e propria ricostituzione. Questo in maniera particolare nella zona sud, dove, storicamente, il partito risulta più debole».

«Ricostituzione e mobilitazione che non si raggiungono necessariamente dal numero degli iscritti ma dal mettere al centro del dibattito i problemi. Il partito si deve far carico delle istanze della popolazione entrando nel merito delle questioni e proponendo soluzioni fattive».

«Il circolo Pd di Isola del Giglio, quindi, si pone come interlocutore con tutte le associazioni di categoria, le realtà economiche e culturali locali per collaborare alla risoluzione di problemi e alla stesura di progetti che abbiano una visione importante di sviluppo del territorio perché questo è il modo migliore per fare del bene alla comunità».

L’assemblea si è conclusa con le votazioni per il segretario provinciale e l’elezione del nuovo segretario del circolo di Isola del Giglio: Guido Cossu.