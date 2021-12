GROSSETO – Traffico in tilt a Grosseto nord tra via Circonvallazione, via Monte Labbro e via Nepal.

Lo scorrimento delle auto è estremamente rallentato a causa dell’apertura di un tombino a pochi passi dalla rotonda tra via Nepal e via India.

Sul posto la Polizia municipale che sta presidiando il tombino così che non succedano incidenti e regolando il traffico.