Servizi digitali: dimostrazione pratica della Bottega della Salute per gli over 65

NICCIOLETA – Un aiuto concreto per gli over 65 sui servizi digitali: a Niccioleta (Comune di Massa Marittima) è in programma sabato 18 dicembre, dalle 9 alle 14, l’apertura straordinaria della Bottega della Salute in via della Miniera 2, per fornire supporto alla popolazione anziana con dimostrazioni pratiche a cura dai volontari del servizio civile regionale, sui servizi che sono messi a disposizione dall’ufficio ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

L’iniziativa si chiama “Connessi in buona compagnia” ed è promossa dalla Regione Toscana pensando a chi, per ragioni anagrafiche, ha meno familiarità con il computer. Il progetto è incardinato in questa prima fase nella rete delle Botteghe della Salute coordinata da Anci Toscana e vede la partecipazione delle associazioni dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil.

“L’identità digitale rischia di essere un ostacolo insormontabile per gli anziani che devono accedere ai servizi pubblici, a partire da quelli sanitari fino all’Inps – commenta il sindaco Marcello Giuntini – e non hanno né gli strumenti tecnologici, né le conoscenze informatiche per districarsi tra password, link o recupero di credenziali e neppure possono contare sull’aiuto di figli o nipoti. I dati dimostrano che sono soprattutto gli over65 a rimanere tagliati fuori: solo il 5% della popolazione in questa fascia di età ha attivato un’identità digitale. Ecco l’importanza di questa iniziativa della Regione Toscana per andare sui territori e offrire attraverso le Botteghe della Salute un supporto in loco. E’ un modo per non lasciare indietro nessuno, visto che si parla di servizi essenziali”.

“Consiglio quindi ai nostri cittadini di usufruire di questa opportunità. – prosegue il sindaco Marcello Giuntini – La Bottega della Salute di Niccioleta è a disposizione dei cittadini di tutto il territorio comunale. Per adesso è presente solo a Niccioleta, ma l’intenzione è quella di arrivare, a partire dal prossimo anno, ad aprire almeno un giorno alla settimana in tutte le frazioni, per ridurre al massimo il disagio degli spostamenti per gli anziani.”

La Bottega della Salute di Niccioleta è a disposizione dei cittadini di tutto il territorio comunale. Rimane aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e vi si può accedere anche senza prenotazione. Per contattare gli operatori: 0566 906567 massamarittima@botteghedellasalute.toscana.it

I servizi per gli over65: alla Bottega della Salute persone competenti possono dare una mano agli anziani per l’attivazione della SPID (identità digitale), accedere al fascicolo sanitario online, cambiare il medico, stampare il green pass, fare pagamenti on line, scaricare i certificati anagrafici online, consultare il libretto vaccinale, accedere al nuovo servizio di trasporto pubblico locale e a tanti altri servizi. Il servizio è gratuito.