GROSSETO – Scritte contro il Governo e la campagna vaccinale sono comparse tra stanotte e stamattina al centro vaccinale di Braccagni e lungo la strada che collega Grosseto al Madonnino.

Usando lo stesso copione delle volte scorse quando i “no vax” presero di mira i gazebo del “drive thru” di Groseto dove viene effettuato il maggior numero di tamponi della nostra provincia, questa volta, approfittando ancora della notte, queste persone, che ormai possiamo definire delinquenti, hanno imbrattato anche l’ingresso del nuovo hub allestito al centro fiere.

Sul caso indaga la Questura di Grosseto con la Digos che già dopo i primi episodi registrati a Villa Pizzetti aveva acquisito materiale video dalle telecamere di sorveglianza.

Sul fatto è intervenuto anche l’assessore regionale Leonardo Marras. «L’hub vaccinale di Grosseto – scrive Marras – è stato imbrattato, nella notte, da scritte no vax. Ferma e piena condanna a questo gesto vile e facinoroso. I dati ci confermano, quotidianamente, che il vaccino funziona ed è l’unico modo per convivere con il virus e non essere più costretti a chiudere ed imporre limitazioni. Quindi l’invito, ancora una volta, è ad immunizzarsi e proseguire la campagna di vaccinazione. Inoltre, l’Italia, è il paese europeo che sta gestendo meglio la pandemia e la Toscana è al primo posto tra le regioni per numero vaccinati, dovremmo esserne orgogliosi. Spero che vengano individuati al più presto i responsabili di quest’atto vandalico e siano obbligati a ripulire e a pagare i danni».