Lavoro: avviso di mobilità per i dipendenti della pubblica amministrazione. Tutte le info

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato 18 dicembre ultimo giorno disponibile per presentare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 Dlgs 165/2001 pubblicata dal Comune di Castiglione della Pescaia per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico categoria D, riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica successivamente acquisita, e medesimo o analogo profilo professionale.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 D. Lgs. 165/2001. Non verrà ammesso alla presente procedura il candidato che risulti titolare di un contratto di lavoro stipulato a tempo parziale all’atto dell’assunzione e tuttora in essere. Essere inquadrato nella categoria giuridica di accesso D del Ccnl regioni autonomie locali ora funzioni locali, a prescindere dalla posizione economica successivamente acquisita o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenenti al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, di aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Ingegneria o Architettura (vecchio ordinamento) o equipollente ovvero possesso di laurea specialistica o magistrale equiparate ai citati diplomi del vecchio ordinamento, secondo quanto stabilito dal D.M. 09/07/2009.

Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n.189/2009). Occorre non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso per la presente selezione, né di avere procedimenti disciplinari in corso, non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, il possesso della patente di guida categoria “B” in corso di validità, essere in possesso di idoneità fisica all’impiego specifico ed avere il nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza al fine di partecipare alla presente selezione nelle ipotesi stabilite ai commi 1 e 1.1 dall’art. 30 del D.Lgs 165/2001, così come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 7, del D.L. 80/2021 convertito con L. 113/2021.

Il bando correlato dal fac – simile della domanda di partecipazione si trova nella home page del sito istituzionale oppure nel portale trasparenza dell’ente.e per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0564927162 – 4 o tramite posta elettronica b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it