Il palazzetto di piazza Azzurri d’Italia resta alla Pallavolo Grosseto Asd

GROSSETO – La giunta comunale ha approvato la proroga della gestione della sala competizioni del palazzetto volley di piazza Azzurri d’Italia alla Asd Pallavolo Grosseto 1978, alle stesse condizioni dell’attuale gestione.

Prorogata anche la gestione dell’Asd Judo Sakura per la palestra posta al piano primo del palazzetto, fino al 30 giugno 2022 o comunque fino termine della procedura relativa alla manifestazione d’interesse.

“La Pallavolo Grosseto – affermano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco, assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – ha dimostrato di essere interessata ad assumersi la responsabilità di gestire il palazzetto volley e questo gli fa onore: la struttura è infatti essenziale per lo svolgimento di attività sportive che coinvolgono tutti i cittadini, ma soprattutto i giovani. In particolare i nostri ragazzi hanno bisogno di fare sport quanto più possibile e socializzare con gli altri, soprattutto in un periodo difficile come questo”.