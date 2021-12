Farmacia comunale: in consiglio comunale si torna a parlare dell’acquisto del fondo

FOLLONICA – Si riunisce il consiglio comunale di Follonica, martedì 21 novembre alle 9 in presenza in sala consiliare. La diretta verrà trasmessa sulla pagina web del Comune e sulla pagina YouTube dedicata.

Il pubblico sarà ammesso fino a un massimo di 20 partecipanti. L’accesso alla sala del consiglio è subordinato alla verifica di possesso della certificazione verde.

Questo l’ordine del giorno:

Proposta n. 127 – Processo verbale seduta del Consiglio comunale del 30.11.2021 – approvazione

Comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri

Interpellanza – Strada di collegamento area ex sugherificio signori prot. N. 39703

Interpellanza – Tari, previsione facilitazione a favore portatori di handicap gravi prot. 37689 nota: le interpellanze saranno trattate in c.c: per una durata massima di 60 minuti a prescindere dall’inserimento nel presente odg (art.22 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale)

Proposta n. 128 – Acquisto dell’immobile di via litoranea 89, sede della farmacia Comunale n.1

Proposta n. 124 – Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 dlgs 175/2016 anno 2021 partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020

Proposta n. 129 – Mozione – Superamento linea interpretativa Inps relativa all’esclusione dell’assegno mensile rivolto agli invalidi civili parziali